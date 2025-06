Milano. Incidente in via Pisanello, gravissimo motociclista 46enne – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 giugno 2025 – Ieri sera, intorno alle ore 20.50, in via Pisanello, 2, all’incrocio con via Rembrandt, in zona San Siro, un motociclista di 46 anni, mentre viaggiava in direzione Piazzale Siena, superato l’incrocio, stando ad una prima ricostruzione non ufficiale, per evitare un veicolo che si immetteva in via Pisanello da via Rembrandt, ha perso il controllo della moto, finendo contro un veicolo parcheggiato.

Soccorso dal personale sanitario di un’automedica e di un’ambulanza, il ferito è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, con manovre rianimatorie in corso.

Sul posto è giunta la Polizia Locale con tre pattuglie, che ha chiuso il tratto di strada, sia per permettere le operazioni di soccorso, sia per compiere tutti i rilievi per accertare l’esatta dinamica del sinistro.

V. A.