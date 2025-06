PREMIO GIANNI RAVERA 2025 – PRESENTA CARLO CONTI – Domenica 22 giugno alle ore 21.00 – Castelraimondo (Macerata)

(mi-lorenteggio.com) Castelraimondo (MC), 19 giugno 2025 – Domenica 22 giugno alle ore 21, torna il prestigioso e attesissimo Premio Ravera, Una canzone è per sempre, giunto alla decima edizione per celebrare e ricordare l’indimenticabile figura di Gianni Ravera artefice di successi e innovazioni che hanno segnato la storia della musica e della televisione del nostro Paese.

A guidare la serata, ancora una volta Carlo Conti che, reduce dal successo del 75° Festival di Sanremo si conferma figura di spicco e riferimento nel mondo dello spettacolo, contribuendo con la sua inconfondibile eleganza e simpatia a riconoscere alla Musica Italiana il suo valore.

La serata sarà trasmessa in diretta da Radio Subasio, radio partner dell’evento, una partnership che consolida il legame tra la manifestazione e la grande radiofonia nazionale, contribuendo a dare voce all’evento e ai suoi protagonisti. Subasio accoglierà gli ospiti del palco nella sua postazione dal backstage raccontando di tante emozioni sia degli artisti che degli ascoltatori stessi… “Suoni Emozioni e Sogni dal Premio Ravera in diretta solo su Radio Subasio”.

A firmare la colonna sonora della serata per uno show che darà anima e ritmo alle grandi voci in programma, sarà l’Orchestra Mediterranea, diretta dal maestro Michele Pecora, ideatore del Premio, che proprio a Ravera deve il suo fortunato incontro con la grande discografia che dichiara: “In questi anni abbiamo cercato di mantenerne vivo lo spirito, portando avanti un lavoro che unisce rispetto per la memoria e attenzione al presente”.

La direzione artistica è di Pasquale Mammaro, già protagonista al fianco di numerosi artisti al Festival di Sanremo(accompagnando il successo de Il Volo, Diodato, Orietta Berti, Rettore, Cugini di Campagna, Maninni e Marcella Bella),che firma anche quest’anno con Michele Pecora un’edizione ricca di contenuti e ospiti di primo piano, superandosi con un lavoro incredibile e qualche “magia” con un cast davvero stellare. Afferma Pasquale Mammaro: “Questa serata è per tutti noi che crediamo nello spettacolo e nella forza della musica, un motivo per celebrarla e per me, un modo di ricordare Gianni Ravera con gratitudine ed affetto. Ogni anno è una nuova sfida, ma anche una rinnovata emozione”.

Il Premio Ravera è anche creatività e futuro: la serata infatti si aprirà alle ore 20.00 con Melissa Di Matteo e Dario Salvatori, che introdurranno sul palco artisti emergenti, giunti da ogni parte d’Italia. Un’anteprima carica di energia, di canzoni senza tempo, che accenderà l’atmosfera e darà il via a una serata straordinaria, impreziosita da un parterre d’eccezione e artisti di grande richiamo. Nei giorni precedenti all’evento, Castelraimondo infatti ospita le residenze creative per talenti provenienti da tutta Italia, in un percorso tra audizioni, incontri e formazione, con tanti ospiti illustri, guidati da Melissa Di Matteo, co-fondatrice della manifestazione.

Michele Pecora, promotore dell’iniziativa, che ha sempre considerato Gianni Ravera come il punto di svolta nella sua crescita artistica, afferma: “Il Premio nasce da un pensiero che ho custodito a lungo nel cuore: un omaggio sentito a Ravera, figura a cui devo la possibilità di aver intrapreso la mia carriera musicale e di aver vissuto pienamente la mia passione. Credere nei giovani significa costruire il futuro della nostra musica. Questo Premio è anche il loro spazio, un luogo dove possono esprimersi, crescere e trovare ascolto”.

Conclude Pasquale Mammaro: “Gianni Ravera ha lanciato grandi nomi partendo da giovani sconosciuti. Portare avanti questa visione è un atto di gratitudine verso la nostra cultura musicale”.

Il premio è un’opera realizzata dal Maestro Orafo Michele Affidato che firma anche i premi speciali del Festival di Sanremo, nonché orafo dei Papi, conferendo al Premio Ravera un simbolo artistico di grande valore e significato.

Un Premio Speciale Gianni Ravera, andrà a Beppe Carletti alla presenza del paroliere e scrittore Marco Rettani, che insieme a lui ha raccontato nel libro Soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio i primi sessant’anni dei Nomadi: “Sono onorato di consegnare a Beppe questo Premio – dichiara Marco Rettani – che non è non solo l’artista immenso che ha scritto pagine importanti di storia, ma un uomo, un amico. La nostra amicizia fonda le sue radici nella notte dei tempi, quella notte che trasforma gli uomini, in fratelli”.

In concomitanza con il Premio Ravera, il pubblico potrà godere anche dello spettacolo dell’attesissima Infiorata di Castelraimondo, uno degli appuntamenti più affascinanti della tradizione locale. Fino a domenica 22 giugno, il centro storico sarà animato da tappeti floreali, colori, arte e spiritualità, offrendo un’esperienza unica che unisce cultura, bellezza e partecipazione popolare. Un motivo in più per vivere la città in un’atmosfera di festa e meraviglia. Un appuntamento che conferma il ruolo crescente di Castelraimondo quale vetrina culturale e luogo di riferimento per le grandi manifestazioni che valorizzano il territorio locale e regionale.

A rendere ancora più suggestive le esibizioni, le coreografie coinvolgenti a cura della Joy Dance, che accompagneranno le performance con eleganza e dinamismo.

Gianni Ravera, nato nelle Marche, ha scritto numerose e straordinarie pagine della storia della musica e della televisione italiana. Noto organizzatore di manifestazioni musicali, in particolare del Festival di Sanremo, di cui aveva curato ben 24 edizioni dal lontano 1962. Il Festival era la sua creatura, la sua opera prediletta, così come Castrocaro (che inventò lui stesso) che pure aveva portato agli onori della cronaca musicale. Ravera curò anche il Disco per l’estate e collaborò a trasmissioni televisive come Fantastico e Serata d’Onore. Nel mondo della canzone Gianni Ravera era diventato una specie di istituzione. A lui devono il loro successo artisti come Iva Zanicchi, Bobby Solo, Gigliola Cinquetti, lo stesso Michele Pecora, Eros Ramazzotti e Zucchero.

I biglietti di questa imperdibile serata con straordinari “compagni di viaggio” sono prenotabili online al seguente link:

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/premio-ravera-2025-castelraimondo

Rivendita fisica presso la tabaccheria Cerqueti di Castelraimondo.