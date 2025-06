Rho. Auto si ribalta in via Corridoni, ferite la donna al volante e la nipote di tre anni

Ricoverate in codice giallo all’Ospedale San Carlo di Milano

(mi-lorenteggio.com) Rho, 19 giugno 2025 – La Polizia locale di Rho è intervenuta per un incidente avvenuto intorno alle 17 di giovedì 19 giugno 2025 in via Corridoni. Una Dacia Sandero, per cause ancora da accertare, si è ribaltata lungo la via. La donna alla guida, 73 anni, ha riportato un trauma facciale, la nipote di 3 anni è rimasta ferita a un sopracciglio ed è ricoverata per accertamenti. Entrambe sono state ricoverate in codice giallo.

L’allarme è scattato in codice rosso, visto il parabrezza distrutto e il tetto della macchina pesantemente ammaccato, e sul posto sono arrivate un’ambulanza e l’automedica. Fortunatamente la 73nne è uscita sulle sue gambe e la nipotina che viaggiava con lei, di soli tre anni, non è in pericolo di vita. La donna, sotto choc per l‘accaduto, ha riportato un forte trauma facciale ed è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano. Lo stesso vale per la nipotina, ferita al volto.

La Polizia Locale è stata immediatamente allertata dall’Areu, Agenzia regionale per l’emergenza urgenza. Gli agenti stanno accertando la dinamica dell’incidente che ha coinvolto un altro veicolo ed è avvenuto tra i veicoli regolarmente in sosta lungo la strada.

Nella foto l’automobile ribaltata