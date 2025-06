SALUTE. CASE DI QUARTIERE, SI RAFFORZA IL PROGETTO AMIS PER PROMUOVERE SOCIALITÀ E STILI DI VITA SANI

Attività gratuite guidate da esperti, grazie alla collaborazione tra la Wellness Foundation e il Comune di Milano, con il contributo di Fondazione di Comunità Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 giugno 2025 – Dopo il successo della prima fase sperimentale, si conferma e si rafforza, con un’estensione fino all’autunno, il progetto AMIS – Attività e Movimento Insieme per la Salute, nato con la finalità di promuovere l’invecchiamento attivo, affrontando le sfide legate al declino fisico, all’isolamento sociale e agli scorretti stili di vita.

L’iniziativa va avanti in quattro Case di Quartiere del Comune di Milano, “Feltre” Sorriso APS nel Municipio 3, “Caio Mario” Carlo Poma APS nel Municipio 7, “Appennini” Porta del Cuore APS nel Municipio 8, “Val di Bondo” Sempreverdi APS nel Municipio 9, dove, per due ore alla settimana, giovani trainer laureati in scienze motorie guidano attività gratuite dedicate agli ‘amis’ (amici, in milanese), spesso ultraottantenni. Una camminata di attivazione muscolare, una sessione di esercizio fisico mirata a migliorare forza ed equilibrio, una merenda salutare per incentivare un consumo di alimenti sani, ‘pillole di wellness’, ossia conversazioni sui quattro pilastri dei corretti stili di vita (movimento, nutrizione, approccio mentale positivo e sonno).

Un’attenzione che non è rivolta solo al benessere fisico, ma anche alla cura della socialità e delle relazioni. La salute passa anche da qui: dai legami, dalle abitudini sane, dalla comunità.

Sono oltre 120 le persone, tra i 65 e i 94 anni, che hanno aderito all’iniziativa avviata nel marzo scorso e che adesso, grazie all’entusiasmo dei partecipanti, ai risultati raggiunti e a un’attenta gestione delle risorse disponibili, potranno beneficiare dell’estensione del progetto ai mesi autunnali.

AMIS è frutto della collaborazione tra la Wellness Foundation e il Comune di Milano ed è realizzato con il contributo di Fondazione di Comunità Milano. Oggi, in Sala Alessi a Palazzo Marino, si sono riuniti partecipanti e organizzatori per riflettere sull’andamento dell’iniziativa e sui possibili sviluppi futuri. Sono intervenuti Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute; Federica Alberti, direttrice di Wellness Foundation; Francesco Caroli, policy advisor del Comune di Milano; Francesco Scarpat, responsabile dell’Area Sociale di Fondazione di Comunità Milano; Antonio Rossi, City Operations Manager di Fondazione Milano Cortina 2026.

“Dopo l’adesione entusiasta di questi mesi, – dichiara l’assessore Bertolé – siamo orgogliosi di poter ampliare il raggio di azione del progetto AMIS che ha avuto il doppio merito di promuovere socialità e stili di vita sani e, allo stesso tempo, di far conoscere le Case di quartiere come punti di riferimento per tutti i cittadini e le cittadine dei quartieri di Milano. Lavoreremo per continuare ad avere un’offerta di qualità in questi luoghi strategici, stringendo alleanze preziose con compagni di viaggio come la Wellness Foundation e Fondazione di Comunità Milano”.

“Abbiamo voluto avviare un’iniziativa come AMIS per sottolineare l’importanza dell’esercizio fisico regolare, della sana alimentazione e delle relazioni sociali per una longevità sana, anche in età avanzata – afferma Nerio Alessandri, fondatore e presidente della Wellness Foundation e di Technogym -. Il nostro impegno sociale vuole promuovere innanzitutto un grande cambiamento culturale: prendersi cura delle persone quando sono in salute, per evitare che si ammalino. L’entusiasmo percepito in questi mesi e l’alleanza pubblico-privata che si sta creando mi rendono sempre più convinto che un progetto come Milano Wellness City 2030 possa realmente diffondere una nuova cultura orientata ai sani stili di vita e alla prevenzione, a beneficio di tutti”.

“Fondazione di Comunità Milano ha identificato l’inverno demografico quale sfida del suo piano programmatico 2023-2026 – commenta il presidente di Fondazione Comunità Milano Carlo Marchetti -. Abbiamo iniziato il nostro lavoro con un progetto sperimentale nel Municipio 9, quello che conta il maggior numero di persone over 75 che vivono sole. Amis, che abbiamo sostenuto con il nostro Bando 57, ha attivato persone anziane anche in quell’area della città. Auspichiamo che Amis venga sostenuto da nuovi donor affinché prosegua le sue azioni di educazione al benessere così apprezzate dalla Silver Age”.

Il progetto AMIS si inserisce nella cornice di Milano Wellness City 2030, alleanza avviata nel 2023 dalla Wellness Foundation per diffondere una nuova cultura orientata ai sani stili di vita e alla prevenzione nella città di Milano, anche come eredità immateriale dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.