SICUREZZA. OMICIDIO MENEGHETTI, ASSESSORE LA RUSSA INCONTRA AGENTI INTERVENUTI INSIEME AL QUESTORE MEGALE: VERI ANGELI IN DIVISA, UMANITA’ E SENSIBILITA’ FUORI DAL COMUNE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 giugno 2025 – “Umanità e sensibilità straordinarie, unite alla professionalità e al senso del dovere. Siete un esempio per tutti gli uomini e le donne in divise”. Con queste parole Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento e quello della Giunta regionale a Umberto Cicoria e Antonio Giardina, i due agenti motociclisti della Polizia di Stato, intervenuti in seguito all’omicidio di Teresa Meneghetti, anziana uccisa il 14 maggio scorso da un ex vicino di casa di 15 anni a Milano.

L’assessore ha incontrato stamattina gli agenti in via Fatebenefratelli, insieme al questore di Milano, Bruno Megale, e al Primo Dirigente Serafina Di Vuolo, designata a guidare la Sezione Volanti della questura milanese.

“Gli agenti – ha detto La Russa – hanno dimostrato una sensibilità senza pari nei confronti dei familiari della vittima, in particolare nei confronti della figlia della signora Teresa, sconvolta dal tragico delitto. Cicoria e Giardina sono stati vicini alla famiglia anche nei giorni successivi all’omicidio, con gesti e attenzioni commoventi che vanno ben aldilà del semplice dovere di servizio. In un periodo che vede troppo spesso le Forze dell’ordine al centro di critiche, se non addirittura aggredite e insultate, è importante ricordare lo straordinario valore e la straordinaria umanità dei nostri agenti”.

Redazione