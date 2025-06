Zibido San Giacomo. Bilancio partecipativo, si vota fino al 22 giugno

Tutti i cittadini residenti a Zibido San Giacomo che abbiano compiuto 16 anni possono scegliere e votare il progetto da finanziare tra 9 proposte su spazi verdi, attività culturali e politiche educative. Anche quest’anno l’Amministrazione ha destinato 30 mila euro per realizzare opere o iniziative pensate dalla cittadinanza

(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo, 19 giugno 2025 – C’è tempo fino alla fine della settimana per scegliere uno dei tre progetti, per ogni sezione, individuati da un’apposita commissione tra quelli presentati da cittadini e associazioni per l’edizione 2025 del Bilancio partecipativo. Un progetto avviato per la prima volta nel 2021 che si propone di favorire il dialogo, ma soprattutto le politiche di cittadinanza attiva. Anche per quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di destinare 30 mila euro.

«Crediamo sia uno strumento per fare comunità – dichiara la sindaca Sonia Belloli – per coinvolgere direttamente la cittadinanza nelle decisioni, chiedendo un’assunzione di responsabilità, sia nella fase di proposta sia in quella di scelta. Le idee per Zibido San Giacomo sono molto belle e utilizzeremo i fondi che abbiamo deciso di mettere a disposizione per realizzarle».

