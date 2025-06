Buccinasco – Abbandono di rifiuti a Gudo, fermate due persone

(MI-LORENTEGGIO.COM) Buccinasco (20 giugno 2025) – Nella serata di giovedì 19 giugno, gli agenti della Polizia locale di Buccinasco, allertati da un cittadino, hanno fermato due uomini che, approfittando del buio, si trovavano nei pressi di un furgone. Alla vista della Polizia locale, hanno tentato di sottrarsi al controllo ma gli agenti li hanno rapidamente fermati identificati: hanno 43 e 34 anni e stavano abbandonando una grande quantità di materiale. All’arrivo della Polizia locale in realtà avevano già scaricato buona parte del carico stipato nell’autocarro.

Ora dovranno rispondere del reato di gestione illecita di rifiuti, oltre dover a rimuovere e smaltire correttamente i materiali.

“Ringrazio vivamente il cittadino che ha chiamato la Polizia locale, anziché far finta di nulla – dichiara il sindaco Rino Pruiti – e anche gli agenti che immediatamente si sono recati sul posto, fermando le due persone responsabili dell’abbandono di rifiuti. Tutti noi possiamo essere sentinelle a tutela del territorio e così aiutare le forze dell’ordine: se nessuno avesse notato quel che stava accadendo ieri sera, i rifiuti sarebbero stati abbandonati e sarebbe stato molto difficile individuare i due uomini che stavano scaricando, con un danno ambientale ed economico per la nostra comunità”.