Cinema sotto le stelle a Villa del Grumello: seconda serata domenica 22 giugno con il capolavoro di Wong Kar-Wai “In the Mood for Love” – Como

Como, 20 giugno 2025 – Secondo appuntamento con la rassegna di cinema sperimentale "Villa del Grumello.Cinema", domenica 22 giugno.

Unica sul territorio comasco, la rassegna trasforma il giardino del Cedro in un’arena cinematografica sotto le stelle, offrendo al pubblico una selezione esclusiva di produzioni di cinema sperimentale.

La manifestazione, curata dal critico cinematografico Massimiliano Fierro, propone un programma trasversale e coinvolgente: 18 cortometraggi e 3 lungometraggi internazionali, selezionati dai principali festival del circuito indipendente. Le opere abitano il territorio instabile del limite come luogo di trasformazione, confine, soglia e rottura, restituendo — ognuna con il proprio linguaggio — il gesto del cambiamento, tra sospensione, memoria, ripetizione e interruzione.

Le proiezioni prenderanno il via alle 19:30 all’interno della Villa con una selezione di cortometraggi articolata secondo quattro sezioni tematiche: un corto narrativo sul tema della guerra, seguito da un documentario etnografico in omaggio a Vittorio De Seta, regista capace di raccontare un Meridione ormai scomparso. A seguire, un’opera di sperimentazione che spinge la narrazione “oltre lo schermo”, nel solco dell’Expanded Cinema e infine una selezione di lavori che ripercorrono la storia dell’animazione, dalle forme astratte alle danze underground americane.

Alle 21:30 nel Parterre della Villa sotto a Cedro, sarà la volta del lungometraggio: una proiezione centrata sul tema delle trasformazioni di personaggi e luoghi attraverso conflitti, memorie, intrecci spaziali e temporali e realtà immaginate.

In aggiunta, a partire dalle 19.00, non mancherà la possibilità di gustare un aperitivo conviviale a cura di Pris Food&Events, immersi nella bellezza del parco, per accompagnare lo spettatore nell’atmosfera delle proiezioni.

Il costo dell’ingresso con aperitivo incluso è di 12 euro per cortometraggi o per il lungometraggio e di 18 euro per l’intera serata.

In caso di cattivo tempo tutte le proiezioni e l’aperitivo si terranno tutti entro la Villa, sino ad esaurimento posti.

Programma completo e prenotazione obbligatoria: www.villadelgrumello.it

