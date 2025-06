DOMANI, 21 GIUGNO, APERTURA SPECIALE DEL BELVEDERE DI PALAZZO LOMBARDIA PER CELEBRARE L’ARRIVO DELL’ESTATE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 giugno 2025 – Domani, sabato 21 giugno, nel giorno del solstizio d’estate, per festeggiare l’arrivo della nuova stagione, apertura speciale del Belvedere di Palazzo Lombardia con un appuntamento che unisce la bellezza della musica a una vista mozzafiato. Sold out per il concerto ‘Gioielli della Musica. Recital per violino e pianoforte’, del ‘Duo AlBe’, formato da Davide Domenico Alogna al violino e Svetlana Berezhnaya al pianoforte. Performance inserita nel programma della Stagione Musicale 2025 organizzato dal Consiglio regionale per la ‘Festa della musica’.

Dalle ore 20 alle 23 la serata prosegue con un’apertura serale esclusiva del Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ di Palazzo Lombardia (con prenotazione obbligatoria sul sito della Regione Lombardia nella sezione ‘Eventi’). “Ancora una volta – commenta il governatore Attilio Fontana – cogliamo un’occasione speciale per dare la possibilità di visitare la ‘casa di tutti i lombardi’. Un’opportunità davvero unica per godersi un panorama eccezionale”. “Il Consiglio regionale – aggiunge il presidente Federico Romani – aderisce con entusiasmo a questa iniziativa, contribuendo con un’interessante contributo culturale all’arrivo dell’estate”.

Redazione