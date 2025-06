FESTA DELLA MUSICA. SABATO 21 GIUGNO PROTAGONISTE A MILANO BANDE E FANFARE – IL PROGRAMMA

Alla Loggia dei Mercanti esibizione delle fanfare dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei Carabinieri e della banda della Polizia locale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 giugno 2025 – Bande e fanfare in concerto alla Loggia dei Mercanti. Domani, in occasione del giorno della Festa della Musica, dal 1982 celebrata in oltre 120 paesi del mondo, anche Milano ospiterà uno spettacolo musicale d’eccezione. Dalle 16:30, nel cuore della città a un passo da piazza Duomo, si esibiranno la Banda Musicale della Polizia locale e due tra le più amate formazioni militari: la fanfara del Comando di Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea e la fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia.

Saranno eseguiti brani di numerosi autori classici tra cui Ponchielli e Rossini, ma anche di Leonard Bernstein, James Brown e due medley dedicati a Renato Zero e Renzo Arbore. Non mancheranno le marce d’ordinanza della Polizia locale e dell’Aeronautica Militare, la celeberrima “Fedelissima” dell’Arma dei Carabinieri e l’Inno di Mameli, inno nazionale italiano.

Questi gli appuntamenti aperti alla partecipazione della cittadinanza:

ore 16:30 Banda Musicale della Polizia locale di Milano;

ore 17:30 Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia;

ore 18:30 Fanfara del Comando di Squadra Aerea – 1^ R.A.

ORE 16.30 – BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA LOCALE DI MILANO

NUC – Marcia d’ordinanza della Polizia Locale (M. L. Capucci)

MILANO Gran Marcia da Concerto op. 174 (A. Ponchielli – arr. L. Valenti)

Guglielmo Tell (G. Rossini—arr. L. Valenti)

Free Wolrd Fantasy (J. De Haan)

Marcia n. 7 (A. Ponchielli – arr. L. Valenti)

Brava Mina! (AA.VV. – arr. Brilot)

Danza del Fuego—dal II Atto da “Benamor” (P.Luna)

Canto degli Italiani (G. Mameli—M. Novaro)

ORE 17.30 – FANFARA DEL 3° REGGIMENTO CARABINIERI LOMBARDIA

Birdland (J. Zawinul—arr. A. Bagnolo)

It’s about time (D. Brubeck—arr. C. Sayre)

I Feel Good (J. Brown—arr. A. Bagnolo)

Boom Boom (J. Lee Hooker—-arr. A. Bagnolo)

West Side Story (L. Bernstein—arr. N. Iwai)

Soul Finger (The Bar-Kays – arr. A. Bagnolo)

The Stars and Stripes Forever (J. P. Sousa—arr. A. Bagnolo)

La Fedelissima (L.Cirenei –strum. A. Bagnolo)

Canto degli Italiani (M. Novaro—strum. A. Bagnolo)

ORE 18.30 – FANFARA DEL COMANDO DI SQUADRA AEREA – 1^ R.A.

Marcia d’Ordinanza A.M. (A. Di Miniello)

Medley Renato Zero (AA.VV.—arr. M. Moroni)

Medley Renzo Arbore (AA.VV.—arr. S. De Palma)

Jazz Band (H. Gualdi— arr.L. Sasdelli –A.Tommasi)

Mas que Nada (J. Ben—arr. N. Iwai)

Funkytown (S. Greenberg—arr. R. Ford)

Play that funky Music (R. Parissi—arr. C. McDonald)

Canto degli Italiani (M. Novaro – G. Mameli – trasc. F. Creux)

Redazione