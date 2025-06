I DIPENDENTI DI POSTE ITALIANE IN VACANZA A CERNOBBIO NEGLI ALLOGGI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AZIENDA

L’iniziativa “Camera con vista” offre ai lavoratori del Gruppo la possibilità di soggiornare, gratuitamente per una settimana, nelle principali e più belle località turistiche in Italia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 giugno 2025 – Silvana Melograna, operatrice di sportello presso l’ufficio postale di Paullo è uno degli oltre 230 dipendenti di Poste Italiane che, grazie a “Camera con vista”, ha avuto la possibilità di soggiornare, gratuitamente per una settimana, a Cernobbio una delle località inserite nel progetto, dislocate fra lago, mare e monti in tutta la penisola.

L’iniziativa del Gruppo è arrivata alla sesta edizione e unisce sostenibilità, inclusione e valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale, contribuendo a offrire esperienze di benessere in un contesto di attenzione concreta alle necessità delle persone.

Cernobbio è da sempre una tra le mete più ambite per le vacanze ed è tra le 14 località coinvolte nel progetto a livello nazionale.

“Sono Silvana Melograna e lavoro presso l’ufficio postale di Paullo come operatrice di sportello. Grazie all’iniziativa “Camera con vista” ho soggiornato con mio marito e mio figlio a Cernobbio dal 31 maggio al 6 giugno – inizia così il racconto del soggiorno della collega Silvana – E’ stata un’esperienza molto positiva, l’appartamento è nuovo, ben arredato e dotato di tutti i comfort, e mi ha permesso di trascorrere insieme alla mia famiglia dei giorni di vacanza in relax. La posizione è comoda e centrale, ed è stato facile raggiungere anche altre località come Como e Bellagio”

Il recupero di alcuni immobili di proprietà, per la riqualificazione e la conversione in case vacanza, sottolinea la costante attenzione di Poste Italiane ai principi di inclusione e sostenibilità e la vicinanza ai propri dipendenti sempre più al centro delle politiche aziendali.

“Camera con vista” rientra nel programma di welfare per i dipendenti di Poste Italiane dove, tra l’altro, ai lavoratori viene data la possibilità, attraverso Poste Mondo Welfare di convertire il premio di risultato in beni e servizi caratterizzati da finalità sociali, educative, ricreative e assistenziali.

