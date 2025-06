Incidente a Milano: grave anziana investita da moto e sbalzato di circa 7/8 metri

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 giugno 2025 – Intorno alle ore 10.35 di oggi, in via Ripamonti 197, una donna di 78 anni è stato investito da una moto ed è stata sbalzato per 7/8 metri, riportando gravi traumi.

Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’auto infermieristica, 2 ambulanze e la. Polizia Locale.

Il mmotociclista, un uomo di 53 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Policlinico di Milano, mentre la signora è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Redazionw