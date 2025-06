Merlata Bloom Milano e NOTORIOUS Cinemas dedicano una serata alla sensibilizzazione sui temi LGBTQIA+

in occasione del Milano Pride, con la proiezione gratuita di GEN_

Il docu-film sui temi della fertilità e dell’affermazione di genere sarà seguito da un dibattito con la partecipazione del Dott. Bini, protagonista del film, e il Gruppo Scuola del C.I.G. Arcigay Milano.

L’appuntamento è per giovedì 26 giugno alle ore 20:30

(mi-lorenteggio.com) Milano, giugno 2025 –Nel mese del Milano Pride, Merlata Bloom Milano organizza uno speciale evento insieme a NOTORIOUS Cinemas Milano Merlata dedicato alla sensibilizzazione e al confronto sui temi LGBTQIA+.

La serata, presso il multisala di Via Gottlieb Wilhelm Daimler 61, offre l’opportunità unica di vedere gratuitamente la recente pellicola “GEN_” con la partecipazione del Dott. Maurizio Bini, protagonista del film e medico responsabile del reparto Diagnosi e terapia della sterilità e crioconservazione dell’Ospedale Niguarda di Milano. Dopo la proiezione del docu-film, si terrà un momento di dibattito moderato dal Gruppo Scuola del C.I.G. Arcigay Milano per offrire ai partecipanti spunti di riflessione e approfondimento sulle tematiche trattate nella pellicola.

Scritto da Donatella Della Ratta e dal regista Gianluca Matarrese, “GEN_” offre un ritratto intimo del Dott. Bini mentre si avvicina al termine della sua carriera. La sedia del suo ambulatorio funge da finestra simbolica su storie di cura e trasformazione che riguardano, da un lato, aspiranti genitori che si sottopongono alla fecondazione assistita, dall’altro, percorsi molto intimi di persone che riconciliano il proprio corpo con la propria identità di genere. Attraverso la sua pratica, il protagonista riflette sullo scopo della medicina: non solo curare il corpo, ma affermare la dignità e il valore di ogni individuo.

Ben oltre la semplice documentazione, “GEN_” è una profonda meditazione su ciò che l’assistenza sanitaria pubblica dovrebbe aspirare ad essere, ovvero un faro di compassione e servizio. Guidato dalla visione precisa ed evocativa del regista, il documentario diventa una lente attraverso la quale le persone vengono invitate a riflettere sul ruolo dell’empatia e del servizio in medicina: pur nella complessità degli attuali dilemmi etici, sociali e legali – presenti non solo in Europa e nelle democrazie occidentali, ma anche a livello globale – il film sottolinea l’importanza di un sistema sanitario pubblico che privilegi l’umanità rispetto al profitto e la resilienza rispetto alla rassegnazione.

L’evento è gratuito e aperto a tutti fino ad esaurimento posti. È possibile prenotare il proprio posto al seguente link:

https://www.notoriouscinemas.it/generic/seatsframe.php?sc=5779&sp=29731#seatsframe

Il biglietto online avrà il costo di € 9,50, tuttavia sarà sufficiente recarsi alle casse del cinema con la prenotazione per ritirare il proprio biglietto gratuito.

www.merlatabloommilano.com





