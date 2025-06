Milano, orologi di lusso strappati in pieno centro: due fermi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 giugno 2025 – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, il 12 giugno u.s., ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino marocchino 25enne e di un cittadino algerino di 26 anni ritenuti responsabili della rapina, avvenuta il 3/7/2022 in Milano, in via San Giovanni S.M., ai danni di un cittadino brasiliano, al quale veniva sottratto con violenza un orologio Patek Philippe dal valore di circa 100.000 euro, e del furto con strappo, consumato l’1 luglio 2022 sempre a Milano, in corso Venezia, ai danni di un cittadino italiano al quale veniva sottratto un orologio Richard Mille, risultato poi copia non autentica.

L’identificazione è stata possibile grazie all’acquisizione ed all’analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi in cui si sono verificati i fatti ed all’interno delle strutture alberghiere presso le quali gli indagati alloggiavano, utilizzando falsi documenti di identità.

Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Centro, hanno chiarito infatti che gli indagati erano giunti nel capoluogo lombardo unitamente ad altri cittadini nordafricani per trascorre un breve soggiorno con il preciso intento di commettere delitti contro il patrimonio, sottraendo beni di ingente valore a vittime individuate e pedinate nelle vie del centro cittadino, per fare quindi immediato rientro nel paese di origine.

I due indagati, la sera di mercoledì 11 giugno 2025, sono stati sottoposti a un controllo dagli agenti del Commissariato Greco Turro, ai quali hanno esibito gli stessi documenti d’identità contraffatti utilizzati in occasione dei due episodi criminosi e sono stati arrestati per possesso di falsi documenti quindi, al termine dell’udienza di convalida, sono stati sottoposti al fermo di indiziato di delitto.

Il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e la eventuale responsabilità dell‘indagato sarà accertata solo all’esito del processo e della eventuale sentenza definitiva di condanna, vigendo fino a quel momento il principio della presunzione di non colpevolezza.