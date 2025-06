Patrocinio del Comune di Rho al Milano Pride 2025

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 giugno 2025 Il Comune di Rho, d’intesa con l’assessorato alle Pari opportunità coordinato dall’assessore Alessandra Borghetti, ha concesso il proprio patrocinio all’organizzazione di volontariato “Centro d’iniziativa gay Arcigay Milano” per l’iniziativa “Milano Pride 2025” che si svolgerà a Milano dal 25 al 28 giugno 2025.Il Milano Pride, giunto alla sua 24° edizione, rappresenta un appuntamento celebrato in tutto il mondo in ricordo dei moti di Stonewall, avvenuti a New York la notte del 28 giugno 1969 quando la comunità LGBTQ+ newyorkese si ribellò alle violenze, chiedendo rispetto e parità di diritti. Negli ultimi anni il Pride è diventato un evento ancora più inclusivo e aperto a tematiche sociali e politiche che vanno anche oltre alle tematiche LGBTQ+: è occasione di rivendicazione di istanze di libertà e inclusione e un modo per stimolare il territorio e raccogliere risorse per far crescere progetti di coesione e ricostruzione sociale. A Milano è prevista una Pride Square: in largo Bellintani il 26 e 27 giugno dalle 16.00 alle 24.00 si potranno ricevere informazioni a titolo personale e sottoporsi a test rapidi, anonimi e gratuiti per le malattie a trasmissione sessuale; in Piazzale Lavater il 25, 26 e 27 giugno dalle 16.00 alle 24.00 sono previsti dibattiti e approfondimenti sui diritti LGBTQ+, su arte e cultura, oltre a presentazioni di libri e a conferenze.Il 28 giugno è prevista la parata da Stazione Centrale fino a piazza Sempione, sotto l’Arco della Pace. La parata partirà alle ore 18 da piazza della Repubblica per poi terminare in piazza Sempione, sede dell’evento finale con le istanze della comunità LGBTQ+, i saluti delle istituzioni, momenti di intrattenimento. L’evento sarà trasmesso in streaming sui canali del Milano Pride, prevede l’accesso a ogni disabilità motoria, prevede il servizio di interpretariato LIS per i sordi. Dal momento che dal 24 maggio 2022 il Comune di Rho aderisce al Milano Nord Ovest Pride, inizialmente con i Comuni di Bollate e Novate Milanese, poi anche con Arese, Rho aderisce anche alla manifestazione prevista dal Milano Nord Ovest Pride ad Arese la sera di venerdì 20 giugno 2025 alle ore 21.15. All’arena esterna del Centro civico Agorà è in programma “Come Maradona” di e con Diego Piemontese. “Da anni lavoriamo per educare sui temi legati alla diversità, sfidando stereotipi e pregiudizi – commenta l’assessore Alessandra Borghetti – Ci sforziamo di costruire una comunità inclusiva, lontana da ogni forma di violenza e discriminazione basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. Il patrocinio concesso va in questa direzione”.Il patrocinio del Comune al Milano Pride si fonda sul principio generale di non discriminazione affermato nelle norme di diritto internazionale fin dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948. L’adesione comunale fa riferimento al Trattato di Amsterdam, ratificato dall’Italia nel 1997, alle risoluzioni del 2006 del Parlamento europeo e, ovviamente, alla Costituzione della Repubblica italiana, che recita “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”.