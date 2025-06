Per i più giovani… No Limit jam a Buccinasco

Sabato 28 giugno dalle 17 fino a tarda sera al Centro Sportivo Scirea la seconda edizione del grande evento musicale e artistico dedicato a ragazze e ragazzi

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 20 giugno 2025 – Per il secondo anno il Comune di Buccinasco organizza un grande evento musicale e artistico dedicato a giovani e giovanissimi, sostenendo le loro proposte e i percorsi artistici e musicali a cui hanno lavorato durante l’anno.

Domenica 28 giugno al Centro Sportivo Scirea torna “No limit jam”, dalle 17 alle 24, con ingresso gratuito per tutti.

“Anche quest’anno abbiamo collaborato con la Fondazione Ikaros – spiega Martina Villa, assessora alla Cultura e alle Politiche giovanili – per un progetto dedicato ai linguaggi del rap/trap e alla street art. Ora insieme ai ragazzi della scuola e alle realtà che già vivono immerse nel mondo giovanile come Donash Producer, We Run The Streets e Under the Tower, proponiamo un grande evento per incontrarli, dagli uno spazio per esibirsi e vedere in concerto e dj set artisti noti nella scena milanese. Invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze del territorio a partecipare, il nostro impegno è per loro e con loro”.

In programma session di live painting con gli artisti di Ikaros di We Run the Streets e gli

studenti di Ikaros, l’esibizione del ballerino e creator su TikTok Li Yamme e poi concerti

e dj set di Raynel, Macchia Nera e Dracma, Coco, Jonny, JJ, Scugnizz, Lubi, Kuremino e

Flaco G.

PROGRAMMA

> dalle 17

Writing Area

Hots Crew – Tawa – Fosk – Mowe – Mono – Poms – Prosa – Jin – Ikr Crews

> dalle 17

Contest di brani a cura di Under the Tower

> dalle 18.30

Sturdy

Esibizione dei ballerini Yamme & Flame Dance

> dalle 20

Concerti e dj set

ore 20-20.15 * Raynel

ore 20.20-20.35 * Macchia Dracma

20.40-20.50 * Coco

20.55-21.15 * Jonny

21.20-21.35 * JJ

21.40-21.55 * Skugnizz

22.00-22.20 * Lubi

22.25-22.55 * Kuremino

23.00-23.30 * Flaco G