REGGIA E PARCO DI MONZA. COLLEGIO DI VIGILANZA APPROVA AVANZAMENTO INTERVENTI FASE 2 PER I PRIMI 16,7 MILIONI

REALIZZAZIONE OPERE SOSTENUTA DA 55 MILIONI DI FINANZIAMENTO REGIONALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 giugno 2025. Il Collegio di vigilanza dell’Accordo di Programma tra Regione Lombardia, comune di Milano e comune di Monza con l’adesione di Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Parco Valle del Lambro e dal 2019 di Aria SpA, ha preso atto dell’avanzamento degli interventi di Fase 1 previsti dal Masterplan, documento di indirizzo strategico per il rilancio del complesso monumentale. La realizzazione delle opere è, a oggi, sostenuta da un finanziamento regionale pari a 55 milioni di euro.

A fronte dei primi 23,6 milioni di euro destinati a interventi di messa in sicurezza degli immobili e del patrimonio arboreo e boschivo, è stato presentato un avanzamento per complessivi 11,4 milioni di euro relativi a lavori già appaltati e in parte realizzati. Sono state, inoltre, validate le prime priorità di Fase 2, pari a 16,7 milioni di euro, destinate al rilancio del complesso, dando mandato alla segreteria tecnica di pervenire in tempi brevi alla definizione degli ulteriori interventi, per un importo pari a 15,6 milioni di euro, previsti per il completamento della seconda fase.

Il Collegio ha confermato e dato priorità alla valorizzazione del corpo centrale del complesso e degli immobili contigui, in coerenza con la strategia di potenziamento del corpo museale per il quale è già stato attivato l’iter per il suo accreditamento. Percorso che si potrebbe concludere entro l’anno. Tra le proposte emerse nell’ambito degli sviluppi e valorizzazioni future è stata anche ipotizzata la rifunzionalizzazione dell’ex Centro RAI, oggi abbandonato, per ospitare un importante centro sanitario pediatrico in collaborazione con la Fondazione IRCCS San Gerardo.

“Proseguono gli interventi per la valorizzazione del complesso monumentale di Villa Reale e Parco di Monza – dichiara l’assessore Sertori, che hala delega alla programmazione negoziata – per garantire il mantenimento del patrimonio e migliorarne l’attrattività a livello nazionale e internazionale”.

“Ci tengo a sottolineare – continua l’assessore – il costante e sinergico lavoro svolto con professionalità dalle parti, attraverso scelte condivise sul futuro del bene monumentale”. “Gli esiti riportati – conclude Sertori – sono frutto della volontà comune di rilancio di Villa Reale e Parco di Monza, quale patrimonio di notevole rilevanza storica, culturale, paesaggistica e ambientale, verso una dimensione di carattere internazionale, con importanti ricadute sul territorio”.

Redazione