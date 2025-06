Rho.Teatro Civico al via la vendita degli abbonamenti per la Stagione 2025 – 2026

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 giugno 2025. Dopo la presentazione della Stagione 2025-2026, il Teatro Civico de Silva avvia la vendita degli abbonamenti che prevede come sempre un diritto di prelazione per i vecchi abbonati.Si parte con la vendita dei biglietti per i due spettacoli di lirica fuori abbonamento: “Il barbiere di Siviglia” in scena il 10 e 12 ottobre con regia di Damiano Michieletto, la direzione d’orchestra di Jacopo Brusa e l’Orchestra Filarmonica Italiana e “La tragédie de Carmen” nella rielaborazione di Peter Brook con la regia di Alberto Barbi, il 28 e 30 novembre. A partire da sabato 21 giugno si possono comprare i singoli biglietti sia in presenza al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19, sia su vivaticket.it.



Sempre dal 21 giugno possono riconfermare il posto per la nuova stagione gli ex abbonati alle formule “Stagione Prosa + Musica 2024/25 – 16 serate”; “Stagione Prosa + Danza 2024/25 – 12 serate”; “Stagione solo Prosa 2024/25 – 10 serate”. Possono richiedere solo il rinnovo dello stesso tipo di abbonamento o l’acquisto di uno superiore. Non sarà possibile confermare il posto per un abbonamento di entità inferiore. Il possesso di un carnet 2024/25 da 5 o 3 spettacoli non potrà dare luogo alla conferma del posto.



Dal 21 al 28 giugno 2025 sarà possibile l’acquisto in presenza, solo per ex abbonati, solo per confermare lo stesso posto (fila e poltrona) al Tourist Infopoint. In queste date non sarà possibile cambiare poltrona o aggiungere abbonamenti. Una apposita comunicazione con tutti i chiarimenti è stata inviata via email agli abbonati. Chi non potesse raggiungere di persona il Tourist Infopoint potrà mandare un delegato con una delega scritta o con in mano il vecchio abbonamento, oppure bloccare il proprio posto con un bonifico istantaneo (per info si può scrivere a biglietteria@teatrocivicorho.it). Il posto sarà garantito dal 21 al 28 giugno, quindi non serve mettersi in fila tutti il primo giorno.



La vendita libera degli abbonamenti sarà attivata da lunedì 30 giugno: chiunque potrà acquistare per la Stagione 2025-2026 l’abbonamento 16 spettacoli; la formula 10 spettacoli (solo prosa); 6 spettacoli (musica + danza).Dal 14 luglio saranno anche disponibili l’Abbonamento 5 spettacoli di solo prosa secondo le formule indicate sul sito del Teatro Civico.La vendita dei biglietti singoli sarà aperta dal 25 luglio 2025 in presenza e anche online su www.vivaticket.it.



“Le formule sono varie, si cerca di accontentare tutti i gusti – ricorda l’assessora al Teatro Valentina Giro – Il cartellone di questa terza stagione è davvero molto vario, si va dal melodramma alla danza atletica dei Kataklò, da Elio all’Amadeus di Ferdinando Bruni. Avremo il San Silvestro con Paolo Rossi, i giochi di parole visionari di Alessandro Bergonzoni e la simpatia di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Tanti gli attori molto attesi dal pubblico, come Natalino Balasso o Vanessa Gravina, fino al gran finale con La Scortecata di Emma Dante. Avremo tante occasioni per godere di una serata di arte e bellezza al nostro teatro, dove l’emozione ha ormai messo le sue radici”.



Ogni informazione sui costi e le diverse formule in vendita si può trovare sul sito www.teatrocivicorho.com.



La sera di sabato 28 giugno, alle ore 21,30, il Teatro Civico Roberto de Silva ospiterà uno spettacolo della rassegna Donne In.canto. Gioia Salvatori proporrà “Cuoro. Inciampi per sentimenti altissimi – L’amore è una giostra, è qualcosa che sta sempre in movimento”. Nato nel 2012 come blog, Cuoro è un format satirico che riflette in modo ironico sulle nevrosi e i paradossi della quotidianità. Attraverso il web e i social, crea contenuti originali per una comunità che lo segue online e a teatro. Nel tempo, Cuoro è diventato uno spettacolo teatrale. La versione scelta per Rho esplora con ironia i meccanismi dell’amore e i suoi disastri, mescolando miti, disagio moderno, canzoni e modelli femminili complicati. Gioia Salvatori, attrice romana, lavora come drammaturga per il teatro e scrive per la radio. I suoi monologhi comici sono stati ospiti del programma TV “Propaganda Live” e nell’ultimo anno ha partecipato al format comico teatrale di Serena Dandini “Vieni avanti Cretina!”.



Redazione