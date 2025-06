Rozzano ridisegna il suo cuore urbano, il nuovo centro cittadino prende forma

Il progetto simbolo della rinascita urbana è ormai realtà. Il nuovo centro cittadino, progetto chiave dell’amministrazione comunale per il rilancio e la riqualificazione dell’area centrale della città sta crescendo giorno dopo giorno.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 20 giugno 2025 – Sta nascendo un nuovo cuore per la città, un luogo che presto diventerà simbolo di rinascita, identità e orgoglio cittadino. Il cantiere del nuovo centro cittadino non si ferma: ogni giorno è un passo avanti verso un futuro più bello e più vivibile. Questo progetto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, non è solo un’opera di riqualificazione urbana, ma un vero atto d’amore verso la nostra comunità, pensato per restituire centralità, bellezza e funzionalità a un’area che per troppo tempo ha atteso di essere valorizzata.

Completate le strutture portanti, sono in stato avanzato di ultimazione le murature perimetrali del complesso che ospiterà 12 esercizi di vicinato previsti dal progetto. In una parte dell’area è già stato completato anche il tetto mentre sono in corso i lavori per la realizzazione degli impianti, delle finiture e delle opere murarie interne alla struttura. Il prossimo step vedrà l’installazione dei serramenti e il rivestimento delle facciate esterne.

“L’avanzamento di questo cantiere rappresenta una tappa fondamentale del nostro impegno per una città più moderna, vivibile e accogliente – dichiara il sindaco Mattia Ferretti – Con il nuovo centro cittadino stiamo restituendo al territorio un’area rinnovata, pensata per favorire la socialità, il commercio e il decoro urbano. Questo progetto è il simbolo concreto della lotta al degrado e del rilancio del cuore della nostra città. Continueremo a seguire da vicino ogni fase dei lavori, consapevoli dell’importanza che questa trasformazione riveste per tutta la comunità”.

L’obiettivo del progetto di riqualificazione del centro cittadino è risolvere gli attuali problemi di degrado e migliorare le vivibilità e la fruibilità degli spazi urbani che idealmente mettono in connessione il Municipio con la chiesa di Sant’Angelo. Tutta l’area sarà inserita in un contesto moderno, caratterizzato da nuovi negozi, aree verdi, sedute e camminamenti pedonali. Un intervento importante a beneficio non soltanto degli abitanti del quartiere Aler ma di tutta la comunità.

Redazione