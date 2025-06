SICUREZZA, CECCHETTI (LEGA): “GRAZIE A MOLTENI, ULTERIORI 84 AGENTI NELLA PROVINCIA DI MILANO PER L’ESTATE. LA LEGA RISPONDE CON I FATTI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 giugno – “Grazie al costante lavoro del Sottosegretario Nicola Molteni, anche quest’anno arriva un segnale concreto di attenzione ai territori: nell’ambito del Piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva 2025, la provincia di Milano potrà contare su ulteriori 84 agenti tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Un presidio rafforzato della sicurezza che, insieme al progetto ‘Polmetro’ – operativo anche nelle stazioni e nelle linee metropolitane di Milano – dimostra ancora una volta come la Lega risponda con i fatti alle esigenze reali delle persone.

In un momento in cui i cittadini chiedono più tutele e presenza sul territorio, il nostro impegno per garantire sicurezza e legalità è totale, concreto e visibile. Avanti così.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Redazione