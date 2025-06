“VIAGGIO A OSTACOLI IN METROPOLITANA”

Percorso itinerante tra le fermate più inaccessibili della metropolitana milanese

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2025 – Non è bastato il sit-in di protesta sotto a Palazzo Marino, evidentemente non sono stati sufficienti neanche le richieste di consigli straordinari e le segnalazioni dedicate per ridurre i disservizi sui facilitatori di mobilità della metropolitana di Milano: Fratelli d’Italia scende in piazza nuovamente per denunciare gli ascensori guasti, i montascale fuori servizio e le barriere architettoniche che impediscono la libera circolazione di persone con difficoltà motorie.

L’iniziativa si terrà sabato 21 giugno alle ore 10:30, con partenza da Piazza del Duomo (accesso lato posteggio taxi). Il corteo simbolico percorrerà le fermate più importanti e inaccessibili della metropolitana per mostrare concretamente quanto sia difficile la quotidianità di persone disabili o con mobilità ridotta all’interno del trasporto pubblico milanese.

«La Milano “smart” raccontata da Sala è una città dove una persona disabile non riesce a uscire da Centrale. È questa l’inclusione della sinistra? La verità è che ci sono cittadini invisibili, e noi siamo qui per farli vedere. Il trasporto pubblico deve garantire autonomia e dignità: non bastano piani decennali e annunci, servono manutenzioni vere, ora. L’accessibilità è una priorità politica. Serve un cambio di passo immediato»,

dichiarano congiuntamente Simone Orlandi, Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Milano, e Deborah Dell’Acqua,vice coordinatore di Fratelli d’Italia Milano.

«Pur riconoscendo l’importanza degli interventi di manutenzione — come la sostituzione degli ascensori e dei binari dei treni — sottolineiamo come la loro pianificazione simultanea generi rilevanti criticità, in particolare per le persone con mobilità ridotta. […] L’auspicio è che per i futuri interventi venga riservata una maggiore attenzione al tema dell’accessibilità»,

dichiara Federica Borsi, militante di Fratelli d’Italia e membro del Dipartimento Trasporti cittadino.

«Nonostante ATM abbia promesso opere e manutenzioni entro la fine dell’anno, servono interventi mirati ed immediati. Inaccettabile che in una città come Milano, un problema tanto rilevante non trovi le risposte istituzionali che meriti. Fratelli d’Italia è in prima linea per una battaglia di civiltà: vogliamo ridare dignità agli spostamenti di cittadini e turisti con problematiche motorie temporanee o permanenti»,

dichiara Mattia Ferrarese, Responsabile Dipartimento Trasporti – Fratelli d’Italia Milano.



Saranno presenti esponenti e militanti di Fratelli d’Italia, insieme a giornalisti e media locali e nazionali per documentare stazione dopo stazione le criticità più gravi.

Redazione



