VIDEO. COPIANO (PV) : INCENDIO AUTOCISTERNA CARICA DI GPL LUNGO LA SS235

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 20 giugno 2025 – Alle ore 15:00 di ieri i Vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Copiano (PV), in via Circonvallazione lungo la SS235, per l’incendio di un’autocisterna con capacità di contenimento di 34.000 kg di GPL.

Per cause in corso di accertamento, la parte posteriore dell’autocisterna è stata interessata da un principio d’incendio.

L’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai comandi di Pavia e Lodi, ha evitato il collasso della cisterna, contenendo i danni all’asse posteriore e ai pneumatici.

Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.