CESANO BOSCONE – VARIANTE AL PGT: CONSIGLIO E COMMISSIONE TERRITORIO TENUTI ALL’OSCURO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 21 giugno 2025 – Riceviamo è pubblichiamo:

Apprendiamo con stupore dell’avvio del procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) senza che il Consiglio Comunale sia mai stato coinvolto e senza che la Commissione Territorio sia mai stata convocata, a oltre un anno dall’insediamento dell’attuale amministrazione.

È inaccettabile che, su una materia tanto strategica per il futuro urbanistico, sociale ed economico della nostra città – che dovrebbe essere affrontata con la massima trasparenza, partecipazione e condivisione – si scelga invece la strada dell’esclusione e del silenzio istituzionale.

Come consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, riteniamo che questa modalità operativa svilisca il ruolo del Consiglio e calpesti la funzione delle commissioni consiliari, strumenti fondamentali per il confronto democratico e la tutela dell’interesse collettivo.

Ricordiamo che il PGT attualmente in vigore, approvato il 16 maggio 2018, avrebbe dovuto scadere nel 2023. Tuttavia, in seguito alla legge regionale del 27 febbraio 2024 sulla riduzione del consumo di suolo, la validità del Documento di Piano è stata prorogata eccezionalmente fino al 6 gennaio 2026.

Già il 13 marzo 2025, insieme ai colleghi del centrodestra, avevamo presentato un’interrogazione scritta per ottenere risposte concrete sui progetti previsti nel PGT. La risposta ufficiale, pervenuta il 5 maggio 2025, ha purtroppo confermato i nostri timori: gli obiettivi del PGT sono stati ampiamente disattesi. Nemmeno tre anni di proroga sono bastati a questa amministrazione per imprimere una svolta allo sviluppo urbanistico di Cesano Boscone.

Un Documento di Piano scaduto o inefficace blocca qualsiasi intervento urbanistico, impedendo sia la realizzazione dei progetti approvati in passato, sia la programmazione di nuove iniziative per migliorare la città. Un danno gravissimo per l’economia locale e la qualità della vita dei cittadini. Chiediamo con urgenza che venga convocata la Commissione Territorio, che il Consiglio Comunale venga informato puntualmente sull’iter avviato e che siano garantiti spazi di confronto reale su ogni scelta urbanistica futura.

Il futuro di Cesano non può essere deciso in stanze chiuse. Servono trasparenza, rispetto delle istituzioni e partecipazione. Fratelli d’Italia non farà mancare la propria voce.

Simona Sanfelici

Santi Raimondo

Claudio Cusato

Consiglieri comunali

Fratelli d’Italia – Cesano Boscone