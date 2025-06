FDI, VIAGGIO A OSTACOLI NELLE METRO DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno 2025 – Fratelli d’Italia scende in piazza per denunciare gli ascensori guasti, i montascale fuori servizio e le barriere architettoniche che impediscono la libera circolazione di persone con difficoltà motorie sulla metropolitana milanese: partiti da Piazza del Duomo abbiamo impiegato quasi due ore per arrivare a Stazione Centrale, passando per Cadorna.

Spesso le mete prescelte non erano accessibili o i facilitatori di mobilità ci obbligavano a scendere a fermate successive da quelle decise, per poi tornare indietro sui binari opposti e raggiungere, finalmente, le differenti destinazioni.

Onorevoli, consiglieri comunali e municipali o militanti, hanno potuto verificare concretamente quanto sia difficile la quotidianità di persone disabili sui mezzi del trasporto pubblico, proponendo azioni ed interventi che verranno prontamente presentati in tutte le sedi istituzionali opportune.



Il Deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, già vice Sindaco della città nelle Giunte di Centrodestra milanesi, dichiara:

«E’ inammissibile che una città del calibro di Milano abbia un sistema legato al trasporto pubblico totalmente inadeguato a causa dell’inefficienza della Giunta Sala e dei vertici di Atm.

Questa mattina, noi di Fratelli d’Italia, abbiamo potuto constatare personalmente il disservizio soprattutto nelle fermate della M1-M2-M3 Duomo, Cadorna, Loreto, Centrale e Sondrio.

In gran parte di queste stazioni, infatti, gli ascensori per le persone disabili e/o con ridotte capacità motorie non erano funzionanti, vi erano difficoltà di comunicazione del personale Atm da piano a piano per la organizzazione della salita/discesa dal treno della ragazza in carrozzina e molte delle scale mobili di risalita erano chiuse per manutenzioni».

A fargli eco, la Vice Coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Milano, Deborah Dell’Acqua:

«Oggi non abbiamo fatto un gesto simbolico, ma un percorso reale. Abbiamo impiegato oltre 90 minuti per coprire un tratto che dovrebbe richiedere venti minuti, tra ascensori guasti, personale assente e indicazioni inesistenti.

E la cosa più grave è che, se su un vagone è già presente una carrozzina, un’altra persona disabile non può salire. È una condizione strutturale inaccettabile per una città che si definisce moderna.

L’accessibilità non è un favore. È un dovere civico e politico. E Milano, oggi, questo dovere lo sta ignorando.»

Federica Borsi, militante di Fratelli d’Italia e membro del Dipartimento Trasporti cittadino aggiunge:

“Capisco la necessità degli interventi di manutenzione, ma pianificarli tutti insieme sta creando enormi disagi.

La contemporanea indisponibilità degli ascensori a Centrale e la prossima chiusura della M2 tra Cadorna e Garibaldi rendono impossibili gli spostamenti per chi ha disabilità motorie.

È inaccettabile proporre percorsi alternativi sapendo che non sono accessibili. Serve una programmazione più intelligente e rispettosa.”

Conclude Mattia Ferrarese, Responsabile del Dipartimento Trasporti di Fratelli d’Italia Milano:

“Fino a quando non avremo pedane automatizzate, ascensori funzionanti o mezzi veramente accessibili e sostenibili, non potremo trovare il coraggio di definire civile il trasporto pubblico locale di linea.

Fratelli d’Italia si batterà in ogni ambito opportuno per restituire dignità e possibilità a chi oggi viene dimenticato ed abbandonato dal Comune di Milano.

Il coordinamento cittadino ed il dipartimento trasporti, di cui sono responsabile, sono da tempo all’opera per migliorare le condizioni dei viaggiatori con difficoltà motorie e l’intervento di oggi è solo un altro passo, da cui ripartire, per chiudere definitivamente questa triste vicenda, restituendo a tutti i cittadini la libertà negli spostamenti. In sicurezza, con tempi celeri ed interscambi davvero accessibili.”