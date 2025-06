Fratelli d’Italia Cesano Boscone: interrogazione sui ritardi della Scuola Gobetti

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 21 giugno 2025 – Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta comunale per chiedere chiarezza sullo stato dei lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico di via Gobetti, dopo aver riscontrato un oggettivo rallentamento del cantiere.

L’intervento, finanziato con oltre 6,2 milioni di euro (tra fondi ministeriali, contributo GSE e un mutuo comunale di quasi 2 milioni di euro), è stato descritto come una “sperimentazione pilota a livello nazionale”. La scuola dovrebbe diventare un civic center: un polo didattico moderno, flessibile e aperto alla comunità.

Tuttavia, a distanza di mesi dall’inizio dei lavori, il cantiere appare in ritardo rispetto al cronoprogramma ufficiale che prevedeva la conclusione entro 27 mesi. A subire le conseguenze di questa situazione sono soprattutto le famiglie del quartiere Tessera, i cui figli sono stati trasferiti nei locali della scuola Monaca in via Vespucci, con evidenti disagi organizzativi e logistici.

«Abbiamo chiesto formalmente all’Amministrazione – spiegano il capogruppo Simona Sanfelici e i consiglieri Santi Raimondo e Claudio Cusato – di riferire sullo stato di avanzamento dei lavori, di chiarire se i tempi previsti verranno rispettati, di indicare le cause di eventuali ritardi e quando la scuola sarà finalmente restituita ai bambini e alla comunità.

Chiediamo inoltre se siano previste azioni correttive per accelerare il completamento dell’opera e garantire la riapertura della nuova scuola nel più breve tempo possibile.»

Con l’interrogazione, Fratelli d’Italia chiede anche trasparenza su eventuali modifiche al cronoprogramma, su possibili penali contrattuali e sull’impatto che tutto questo avrà sulle risorse pubbliche impegnate.

“I cittadini meritano risposte certe. È inaccettabile che un progetto così importante venga rallentato senza una comunicazione chiara. I bambini e le famiglie del quartiere non possono essere lasciati nell’incertezza”, conclude il gruppo consiliare.