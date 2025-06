“Giornata dell’Idratazione ASST Gaetano Pini-CTO” – 23 Giugno 2025: le iniziative

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 Giugno 2026 – Con l’arrivo della stagione estiva e dell’innalzamento delle temperature bere acqua regolarmente durante tutta la giornata diventa ancora più importante per prevenire la disidratazione, in particolare per gli anziani, soggetti maggiormente a rischio, poiché il senso della sete diminuisce con l’età. È fondamentale, pertanto, aumentare l’introito di liquidi in estate nel corso della giornata, e anche durante il ricovero in ospedale.

I benefici di un’adeguata idratazione sono innumerevoli per la salute, come spiega la dott.ssa Michela Barichella che dirige la UOS Nutrizione Clinica dell’ASST Gaetano Pini-CTO: “L’assunzione del giusto quantitativo di acqua regola la temperatura corporea, supporta l’eliminazione delle scorie attraverso l’urina e facilita la digestione, contribuendo all’assorbimento e al trasporto dei nutrienti. Inoltre, ha un ruolo fondamentale nel mantenimento delle articolazioni, agendo come lubrificante naturale e facilitando i movimenti. Non solo, l’acqua protegge anche gli organi vitali come occhi e cervello ed è indispensabile per mantenere la mente lucida e la concentrazione. Un’adeguata idratazione, infatti, supporta la connessione neuronale e previene la confusione mentale. Inoltre, l’acqua costituisce circa il 90% del sangue e svolge un ruolo chiave nel trasporto di ossigeno e nutrienti alle cellule, ha un impatto diretto sulla viscosità del sangue, sul volume ematico e sulla funzionalità complessiva del sistema circolatorio, contribuendo al buon funzionamento del nostro organismo nel suo insieme”.

Ecco perché l’ASST Gaetano Pini-CTO, il 23 giugno, ha deciso di dedicare una giornata alla promozione di un’adeguata idratazione, sia per gli assistiti sia per il personale. L’iniziativa è stata promossa dalla UOC Direzione Aziendale Professioni Sanitarie Sociosanitarie e la UOS Nutrizione Clinica. Nel corso della giornata verrà distribuita una brochure informativa dal titolo “Idratazione, l’importanza dell’acqua per il nutrimento” a cura della Nutrizione Clinica in collaborazione con la UOC DAPSS e verranno offerte bevande, succhi di frutta e anguria.

“E’ importante migliorare l’assistenza con semplici ma importanti comportamenti e misure di prevenzione per ridurre l’impatto delle ondate di calore in questo periodo estivo, e soprattutto difendere i più fragili, ossia persone malate, anziani e bambini. Per queste fasce di popolazione è infatti essenziale attuare misure ad hoc, indicate dagli esperti, per aumentare l’assunzione dei liquidi e promuovere iniziative di sensibilizzazione e informazione” dichiara la dott.ssa Rossana Giove, Direttore Sociosanitario dell’ASST Gaetano Pini-Cto.

“Una maggiore consapevolezza e attenzione da parte di tutto il personale sanitario e sociosanitario sull’importanza del bere e le best practice per una corretta idratazione delle persone assistite è necessaria al fine di ridurre gli effetti negativi di un’eventuale disidratazione e, contemporaneamente, promuovere i risvolti positivi di un apporto adeguato di liquidi. Risulta indispensabile, pertanto, valutare i fattori di rischio di disidratazione in modo da individuare precocemente i pazienti a rischio o già disidratati per intervenire e per favorire l’idratazione e il benessere degli assistititi e degli stessi operatori” spiega il dott. Giovanni Muttillo, Direttore DAPSS.

Le dietiste della UOS Nutrizione Clinica evidenziano che è importante ricordare che l’acqua è contenuta anche negli alimenti, come frutta e verdura fresca: alcuni frutti e ortaggi, come l’anguria, il cetriolo e il melone, possono arrivare a contenere oltre l’85% di acqua, risultando così dei validi alleati per mantenersi idratati.

La dott.ssa Anna Castaldo, PhD, Infermiera, Referente Qualità UOC DAPSS aggiunge: “Il fabbisogno quotidiano di acqua dipende da vari fattori, tra cui età, sesso, clima e livello di attività fisica. Le linee guida raccomandano di bere quantità di liquidi variabili dai circa 1.500 ml al giorno per i bambini, ai 2.000 ml per le donne adulte, ai circa 2.500 ml al giorno per gli uomini. Tuttavia, questi valori possono variare a seconda delle circostanze: per esempio, in estate, il caldo e l’umidità ci fanno sudare di più, per cui è necessario incrementare l’introito di liquidi”.

