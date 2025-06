(mi-lorenteggio.com) Corsico, 21 giugno 2025 – Un uomo di 59 anni è stato investito intorno alle ore 10.05, in Piazza della Liberazione.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso e sono giunti un’ambulanza della Corsico Soccorso e un’automedica. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in elicottero in codice giallo in ospedale, mentre la Polizia Locale ha fatto tutti i rilievi.

V. A.