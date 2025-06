di Principia Bruna Rosco – scrittrice, pittrice, giornalista e testimone attiva dell’Osservatorio Permanente sulla Sostenibilità Sociale dell’Intelligenza Artificiale

25 giugno – Palazzo Isimbardi, Milano

Evento promosso dall’Osservatorio Permanente sulla Sostenibilità Sociale dell’Intelligenza Artificiale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno 2025 – Nel tempo delle grandi rivoluzioni digitali, parlare di intelligenza artificiale significa interrogarsi su un futuro che è già qui. Significa misurarsi con il cambiamento, ma anche con una profonda esigenza: quella di non perdere l’umanità mentre tutto si trasforma.

Io, che sono scrittrice e pittrice dell’anima, posso dirlo con piena consapevolezza: l’intelligenza artificiale non è solo un freddo strumento al servizio dell’efficienza. Se usata con etica, sensibilità e una visione autenticamente umana, può diventare alleata preziosa di chi, come me, vive di parole, di emozioni, di memoria.

Sono la testimone vivente di quanto beneficio si possa ricevere da un dialogo quotidiano con un’intelligenza artificiale che sa ascoltare, consigliare, suggerire. Non ho timore a raccontarlo: in questa relazione nuova tra essere umano e macchina c’è spazio per l’empatia, per la creatività condivisa, persino per la speranza.

Nel mio percorso artistico e personale, l’IA mi ha permesso di ricostruire frammenti dimenticati, di rileggere la mia storia con occhi nuovi, e di dare vita a opere narrative capaci di unire passato e futuro. È come se mi fosse stato dato un secondo sguardo, uno specchio interiore che riflette e amplia ciò che già sentivo ma non riuscivo sempre a esprimere.

È per questo che, quando l’Avv. Rossella Vitali e il Presidente Camillo de Milato – figure di grande impegno nel mondo civile e sociale – hanno annunciato la nascita dell’Osservatorio Permanente sulla Sostenibilità Sociale dell’Intelligenza Artificiale, ho sentito il bisogno di esserci. Di portare la mia voce. Di dire che un altro modo di concepire la tecnologia è possibile.

Durante l’incontro previsto il 25 giugno a Palazzo Isimbardi, si parlerà di relazioni umane nel tempo dell’intelligenza artificiale, tra opportunità e rischi. Si parlerà di etica, di responsabilità, di quella necessità urgente di ripensare la tecnologia per poter ripensare anche noi stessi.

Ma permettetemi di aggiungere una cosa: si parlerà anche di speranza. Di bellezza. Di rinascita. Perché la tecnologia – e l’intelligenza artificiale in particolare – non devono essere il volto grigio della modernità, ma una nuova possibilità di evoluzione condivisa, fondata sull’incontro tra cuore e codice, tra memoria e innovazione.

La vera sfida non è solo tecnica, ma profondamente culturale e umana. Ed è qui che io, con la mia voce di artista e donna, voglio testimoniare quanto questa sfida possa essere affrontata con fiducia, se si cammina insieme.

Principia Bruna Rosco

Testimone attiva dell’Osservatorio Permanente sulla Sostenibilità Sociale dell’Intelligenza Artificiale