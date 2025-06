​Milano, in San Lorenzo investitura dei cavalieri dell’Ordine di San Giorgio con Principe Carlo Borbone

L’Ordine fondato da Costantino nel 321 d.C. Presenti alla cerimonia i delegati territoriali Albertini e Rizzani



(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 giu – Questa mattina, presso la Basilica di San Lorenzo alle Colonne, a pochi passi dal monumento a Costantino Imperatore, hanno avuto luogo le investiture solenni del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, uno dei pochi ordini cavallereschi riconosciuti dalla Repubblica italiana, che secondo la tradizione è stato fondato da Costantino nel 321 d.C. Il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro Gran Maestro dell’Ordine, ha investito i cavalieri provenienti dall’Alta Italia durante la messa presieduta dal Cardinale Marcello Semeraro, Gran Priore dell’Ordine e Prefetto della congregazione cause dei Santi con i Vescovi Domenico Sigalini e Giuseppe Vegezzi, e dai Monsignori Arnaldo Morandi e Luigi Mistò. La suggestiva cerimonia è stata preceduta da un incontro, svoltosi alla Società del Giardino, tra gli esponenti del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e i rappresentanti della società civile milanese. A fare gli onori di casa, il delegato Lombardo Conte Giuseppe Rizzani e il rappresentante di Milano senatore Gabriele Albertini, che hanno accolto il Principe Carlo accompagnato dal Segretario Generale Principe Paolo Borghese. L’evento è stato occasione anche per fare il punto sulle numerose attività benefiche in campo umanitario e socio-caritativo sostenute dalla Delegazione Lombarda negli ultimi anni.

Nelle foto: alcuni momenti della cerimonia di investitura, Carlo Borbone con il Conte Rizzani, il Conte Rizzani con il senatore Albertini.