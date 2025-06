Mistero, intrighi e applausi al Rotary Cairoli: risolto un delitto alla corte Sforzesca!

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 21 giugno 2025 – Giovedì 19 giugno 2025, al ristorante Ludovico il Moro di Vigevano, il Rotary Cairoli ha vissuto una serata davvero speciale. Tra atmosfere rinascimentali e colpi di scena, i soci si sono trasformati in abili investigatori, pronti a risolvere un omicidio avvenuto… nel 1476!

Grazie al talento del gruppo teatrale La Corte Sforzesca di Mortara, il pubblico è stato coinvolto in una spettacolare cena con delitto, ambientata ai tempi di Ludovico il Moro. Dopo una serie di vivaci scenette familiari, ogni tavolo è stato chiamato a interrogare, dedurre e – con un po’ di intuito – scoprire l’assassino.

I “detective” più brillanti sono stati premiati a fine serata, tra applausi e sorrisi.

Un grazie al Presidente Antonio Gaggianesi per aver proposto questa esperienza unica, e al regista e narratore Maurizio Menardi per aver guidato la trama con passione e abilità.

Una serata che resterà impressa… come un segreto svelato nel buio di un castello!

