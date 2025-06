Nuovi Murales ai Navigli – Volontari all’opera in occasione della Giornata Internazionale delle Arti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno 2025 – Sabato 21 giugno 2025 un giorno importante in cui, in occasione della Giornata Internazionale delle Arti promossa dall’Associazione Nuova Acropoli, grazie all’ausilio dei suoi volontari e al prezioso aiuto dei cittadini ha realizzato un intervento di rigenerazione urbana con il colore che ha visto protagonisti i New Jersey dei Navigli, ossia le barriere di cemento posizionate a protezione della zona pedonale.

La Giornata in questione costituisce un’iniziativa che Nuova Acropoli ha diffuso a livello Internazionale, in più di 50 Paesi, al fine di dare risalto all’Arte come linguaggio universale di espressione della Bellezza, che trascende i confini ed unisce persone, popoli diversi, promuove la comprensione e rivela la nostra umanità comune.

Nella Città Metropolitana di Milano, i nostri volontari sono riusciti a dare voce e forma a tale idea grazie anche al progetto “CosìMIpiace” (www.cosimipiace.it), di cui è promotrice la medesima Associazione sin dal lontano 2011, in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana e con il patrocinio del Comune.

L’obiettivo che le due iniziative hanno in comune è proprio il sogno di riqualificare, oltre che mantenere nel tempo, gli spazi urbani tramite l’arte del disegno in tutte le sue forme e manifestazioni, al fine di donare ai cittadini, e non solo, una città più colorata ed armoniosa. D’altronde, la cultura e le arti svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo degli individui e delle società, poiché sono essenziali per ciò che ci rende umani, fondando i nostri valori, le nostre decisioni e le nostre relazioni con gli altri e con la natura.

Si è trattato di un’imperdibile opportunità per sensibilizzare i passanti sull’importanza della cittadinanza attiva e della responsabilità condivisa nella costruzione di una città più bella e colorata, condivisa con il Comune di Milano ed il Municipio 6 del Comune di Milano che ha concesso sostegno all’organizzazione ed il Patrocinio all’iniziativa.

Per riuscire nell’intento gli ingredienti segreti sono stati due: Collaborazione e Amore per la propria città! Ed è proprio grazie a ciò che i volontari ed i cittadini hanno dato il massimo per poter ridare luce ad alcuni spot lungo i Navigli, ed in particolare: Porta Genova: all’incrocio tra via Valenza e Via Casale; Alzaia Naviglio Grande: all’incrocio tra Via Filippo Argelati e Via Mario Fusetti; Darsena: all’incrocio tra Viale Gorizia e l’Alzaia Naviglio Pavese.

Essenziale il contributo del curatore artistico del progetto, conosciuto come Greg. È lui l’artista dei Navigli, Gregorio Mancino, insignito a fine 2022 con il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che da anni partecipa attivamente alla rigenerazione e alla creazione artistica del progetto “CosìMIpiace”.

Si ringrazia Sikkens per aver sostenuto il progetto fornendo gratuitamente i colori per mezzo del distributore Milano Color, insieme hanno contribuito all’ottima resa del lavoro con prodotti di prima qualità. È certo che la lunga tenuta delle vernici darà un tocco di qualità in più al colore della nostra città.

Inoltre, un grazie va anche all’Associazione del Naviglio Grande per l’aver messo a disposizione fondamentali materiali tecnici.

