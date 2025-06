TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 24 al 29 giugno

GLI EVENTI DI TRIENNALE MILANO

24 – 29 giugno

24 giugno

17.30 Concerto | Tom Odell Intimate Show

Evento sold out

Il lirismo di Tom Odell arriva in Voce Triennale per un live intimo e irripetibile. Accompagnato dalla sua voce e dal pianoforte, il cantautore britannico – già vincitore di prestigiosi riconoscimenti come i Brit Awards e l’Ivor Novello – ci guida in un viaggio musicale e interagisce con il pubblico, creando un’atmosfera partecipata che rende l’esperienza ancora più personale. A introdurre la serata è il curatore Tommaso Toma, che dopo il live propone un dj set ispirato al mondo sonoro di Odell: una selezione di ballate vellutate e pop d’autore, perfetta per prolungare la magia.

18.30 Incontro | Ispirazioni e generazioni. Nathania Zevi e Piero Maranghi

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Ispirazioni e generazioni è un ciclo di cinque incontri in cui Michele Masneri modera una serie di dialoghi tra protagonisti del mondo culturale, imprenditoriale e sociale per riflettere su come si trasmettono passione, talento e senso del dovere tra generazioni. Protagonisti del terzo appuntamento sono Nathania Zevi, giornalista, e Piero Maranghi, editore e direttore di Sky Classica. L’appuntamento, dal titolo Maledetti architetti, ripercorre i percorsi professionali e creativi dei due ospiti che, prendendo le mosse da famiglie di progettisti come Piero Portaluppi e Bruno Zevi, sono approdati all’universo del giornalismo, della musica e della cultura.

24 – 25 giugno

Speciale | Triennale on Tour

Sesta tappa: Municipio 3

Presso Casa di Quartiere Valvassori Peroni ex CAM

Ingresso libero, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale on Tour è il progetto che, nell’ambito della 24a Esposizione Internazionale Inequalities, porta Triennale nei quartieri di Milano, promuovendo un coinvolgimento attivo della città. Una tournée partecipativa in otto municipi fa uscire i temi e le riflessioni di Inequalities dalle mura del Palazzo dell’Arte.

Le attività in programma:

24 giugno, ore 17.00

Laboratorio | abiTANTI

Attività per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnati da un adulto Ingresso libero con prenotazione: spazioieros.com

L’abito è insieme protezione e linguaggio, ma è anche simbolo delle disuguaglianze e delle contraddizioni che abitano il nostro tempo. Il laboratorio invita bambine e bambini a riflettere su questi temi a partire da una domanda semplice e potente: “Se dovessi lasciare la tua casa per vivere in un luogo nuovo, che abito ti cuciresti?”.

25 giugno, ore 16.00 – 20.00

Esperienza | Disegno collettivo

Officine Creative Aperte

Ingresso libero senza prenotazione

L’attività di disegno collettivo invita le persone a condividere visioni e desideri legati al proprio quartiere o municipio. Si parte da un’immagine base, creata dall’illustratore Alberto Wolfango Amedeo D’Asaro – palazzi.club, che rappresenta il territorio locale: una tela iniziale che si arricchisce grazie ai contributi di chiunque voglia aggiungere il proprio segno, utilizzando adesivi già pronti o intervenendo liberamente con disegni e altre tecniche artistiche.

25 giugno

18.30 Presentazione volume | La Gae. The Life and Times of Gae Aulenti

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Una conversazione intorno a La Gae, il volume a cura di Giovanni Agosti realizzato in collaborazione con l’Archivio Gae Aulenti, nato dall’esperienza della grande retrospettiva che Triennale ha dedicato all’architetta Gae Aulenti (1927-2012). Un libro “sesquipedale e irreplicabile” che restituisce la complessità e la forza di una delle figure più significative del Novecento italiano. Un racconto umano e professionale, che contiene la sua natura curiosa e molteplice, capace di tenere insieme i molti mondi dell’architettura e spesso andare oltre i suoi confini. Al centro, una cronologia che, anno per anno dal 1927 al 2012, intreccia vita privata e attività pubblica, documenti e voci, in una restituzione sorprendente, che supera le convenzioni del racconto biografico.

Intervengono: Stefano Boeri, Presidente Triennale Milano; Gad Lerner, giornalista; Giovanni Agosti, autore del libro e curatore della mostra Gae Aulenti (1927-2012); Giovanna Buzzi, costumista e figlia di Gae Aulenti; Nina Artioli, direttrice dell’Archivio Gae Aulenti; Nina Bassoli, curatrice per Architettura, rigenerazione urbana e città, Triennale Milano.

19.00 Incontro | Orbita – Vostro Onore

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Un nuovo appuntamento di Orbita, serie di eventi in collaborazione con Chora e Will che spaziano da podcast live, interviste, stand up comedy e momenti musicali. Vostro Onore è il podcast di Will Media che racconta cinque storie emblematiche di errori giudiziari in Italia. Vicende di persone la cui vita è stata stravolta da indagini sbagliate, pregiudizi e depistaggi, spesso costrette a trascorrere anni – se non decenni – in carcere da innocenti.

Intervengono Carlo Notarpietro, autore di politica di Chora e Will Media, Francesca Berardi, giornalista e autrice di Chora e Will Media, Valeria Verdolini, Presidente Antigone Lombardia, Anna Manna, una delle protagoniste della serie Vostro Onore.

21.45 Performance | Unexpected Matches. X (Suite For Malcolm)

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Nel centenario della nascita e nel sessantesimo anniversario della morte di Malcolm X – attivista e politico statunitense, leader nella lotta degli afroamericani per i diritti umani nel Ventesimo secolo –, il jazz inarrestabile di Francesco Bearzatti e del suo quartetto Tinissima si fonde con rari materiali d’archivio, fotografie e disegni nel nuovo appuntamento del format Unexpected Matches, a cura di Alina Marazzi. Prodotto dalla Parco della Musica Records nel 2010, X (Suite For Malcolm) si trasforma e dialoga con le immagini in un caleidoscopio di idee e di accenti: la musica muta continuamente, dalle atmosfere più liriche e raccolte alle sonorità rock, dance, hip hop, esaltando le possibilità espressive di quattro fra i musicisti jazz più ispirati e versatili del panorama internazionale. Con: Francesco Bearzatti al sassofono, clarinetto ed elettronica, Giovanni Falzone, tromba e human effects, Danilo Gallo al doppio basso e basso elettrico e Zeno De Rossi alla batteria e percussioni.

Disegni di: Francesco Chiacchio; ricerche iconografiche a cura di: Alessandro Marotto; montaggio di: Tommaso Fabi.

26 giugno

Mostra in viaggio | Pittura italiana oggi. Una nuova scena

Buenos Aires, Palacio Libertad. Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento

Ingresso libero, per informazioni: triennale.org

Pittura italiana oggi. Una nuova scena, a cura di Damiano Gullì, è la prima tappa itinerante che si sviluppa a partire dall’omonima mostra collettiva presentata in Triennale nel 2023 e propone un focus sulla scena emergente italiana di artisti e artiste, nati tra il 1990 e gli anni Duemila e che si esprimono attraverso il mezzo pittorico. Obiettivo della mostra, che arriva a Buenos Aires, in Argentina, è quello di evidenziare, promuovere e valorizzare ricchezza e complessità della pittura italiana in tutte le sue declinazioni e sfaccettature. Il progetto si inserisce nel percorso di promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea italiana che Triennale sta portando avanti da anni con mostre, personali e collettive, eventi e nuove acquisizioni destinate alla collezione dell’istituzione.

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

18.00 Presentazione volume | Storie fantastiche per oggetti reali. Carlo e Livia Castiglioni

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Come si può raccontare il design senza passare dalla teoria o dal linguaggio tecnico? Storie fantastiche per oggetti reali, edito da Lazy Dog, sceglie la strada della narrazione immaginifica, ispirata alla forma della fiaba. Il volume nasce dal desiderio di restituire l’universo progettuale dei fratelli Castiglioni – soprattutto di Achille e Pier Giacomo – attraverso racconti brevi pensati per adulti con lo sguardo curioso dell’infanzia. Ogni oggetto progettato diventa protagonista di una storia, in cui invenzione, ironia e realtà si intrecciano in modo sorprendente. Le storie sono accompagnate da illustrazioni, fumetti e fotografie, e si chiudono con una scheda tecnica che riporta l’oggetto alla sua dimensione concreta. Un viaggio che parte dall’immaginazione per arrivare al cuore del progetto.

Modera: Piero Castiglioni, architetto e designer. Intervengono: Carlo Castiglioni, presidente Fondazione Achille Castiglioni; Livia Castiglioni, attrice e regista; Andrea Galanti, illustratore; Francesco Ceccarelli, grafico Bunker / Lazy Dog

18.30 Incontro | Sul dannato futuro dei giornali

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Un confronto aperto tra Luca Sofri, fondatore e direttore editoriale de Il Post, e Ben Smith, giornalista americano, direttore di Buzzfeed News, media columnist del New York Times e oggi direttore del sito Semafor, su come sta cambiando il giornalismo, tra nuovi modelli editoriali, trasformazioni nei comportamenti digitali e sfide legate alla qualità dell’informazione. In un contesto segnato da crisi globali e rapidi mutamenti, diventa sempre più urgente interrogarsi non solo su come leggere le notizie, ma anche su chi le racconta e con quali strumenti. Quale futuro per i giornali cartacei e digitali? Quali forme assume oggi il racconto dell’attualità? Come si trasformano le nostre abitudini nel cercare e interpretare ciò che accade? Attraverso le loro esperienze e visioni, Sofri e Smith offriranno una riflessione attenta e stimolante su uno dei temi più centrali del nostro tempo.

19.00 Concerto | Brucherò nei pascoli

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Brucherò nei pascoli presentano Call Me Resurging, un nuovo progetto musicale nato dalla collaborazione con Sophia the Robot, per indagare le potenzialità espressive dell’intelligenza artificiale in ambito sonoro. Per la prima volta, una band e un automa relazionale collaborano alla creazione di un EP, aprendo una riflessione sulle emozioni artificiali e sul ruolo dell’AI nella produzione artistica contemporanea. L’incontro, a cura di Carlo Pastore (direttore artistico di MI AMI), prevede un dialogo con Hanson Robotics, azienda pioniera nel campo della robotica, seguito da un live set dei Brucherò nei pascoli, tra sonorità elettroniche e attitudine punk.

27 giugno

18.00 Incontro | Radio Raheem from Voce – Futuro Tropicale

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Radio Raheem, Resident Radio di Triennale Milano, trasferisce nuovamente il suo booth all’interno di Voce per una serie di appuntamenti dedicati. Futuro Tropicale, moniker di Andrea Mighetti, è un selector milanese classe 1986. La sua residency a Radio Raheem è un’avventura tra ambienti rarefatti, stimolazioni dub, dimensioni new wave, sogni disco, disconnessioni kraut rock e italo illusioni.

27 giugno – 28 giugno

Speciale | Triennale on Tour

Settima tappa: Municipio 7

Presso ZOC Zoia Officine Creative

Ingresso libero, per maggiori informazioni: triennale.org

Le attività in programma:

27 giugno, ore 17.00

Laboratorio | abiTANTI

Attività per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnati da un adulto Ingresso libero con prenotazione: education@triennale.org

28 giugno, ore 16.30-19.30

Esperienze| Disegno collettivo

Officine Creative Aperte

Ingresso libero senza prenotazione

28 giugno

12.00 Visita guidata | Le città: teatri di disuguaglianze e sfide

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale organizza una visita guidata con focus sulla mostra Cities, parte della 24ª Esposizione Internazionale. L’esposizione esplora come le città, da sempre luoghi di incontro e possibilità, siano oggi anche teatri di disuguaglianze crescenti. Attraverso trentacinque installazioni site specific firmate da autori provenienti da oltre trenta Paesi, la visita guidata accompagna i partecipanti alla scoperta di visioni alternative di sviluppo e convivenza. Un’occasione per interrogarsi su come lo spazio urbano possa tornare a essere strumento di equità, relazione e futuro condiviso.

19.00 Visita guidata | We the Bacteria: un’altra storia dell’architettura

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale propone una visita guidata con focus sulla mostra We the Bacteria: appunti per un’architettura biotica, parte della 24ª Esposizione Internazionale. La visita guidata invita a scoprire una storia alternativa dell’architettura, vista attraverso il punto di vista dei microbi. We the Bacteria esplora il legame profondo tra la nostra salute, l’architettura e la biodiversità microbica che ci circonda. Partendo dalla storia del microbioma, che ha accompagnato la nostra specie per miliardi di anni, il percorso guida i visitatori in un viaggio affascinante dalle origini della vita sulla Terra fino alla relazione tra l’ambiente costruito e le malattie del nostro tempo. Concludendo con visioni futuristiche di come vivere in armonia con i microbi, questa mostra ci invita a riflettere sulle disuguaglianze ambientali e sociali, proponendo nuovi modi di pensare l’architettura e la salute.

21.00 Concerto | The Drum and the Bird + The Talk

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Nell’ambito di Terraforma EXO, il Giardino di Triennale ospita due performance che intrecciano suono, ricerca e performance. Bill Kouligas & Forensis presentano The Drum and the Bird, un’esperienza sonora immersiva che esplora il legame tra ecologie perdute e sfruttamento coloniale. Heith, James K e Günseli Yalcinkaya presentano The Talk (A/V Show), una performance multidisciplinare ispirata al meccanismo di Antikythera, il primo computer artificiale della storia.

29 giugno

12.00 Visita guidata | We the Bacteria: un’altra storia dell’architettura

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

19.00 Visita guidata| Un viaggio nella biodiversità. Otto stazioni sul pianeta Terra e La Repubblica della longevità. In Health Equality We Trust

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Una visita guidata con focus su due mostre complementari, Un viaggio nella biodiversità. Otto stazioni sul pianeta Terra e La Repubblica della longevità. In Health Equality We Trust, che esplorano la salute come diritto universale e come rete di connessioni tra organismi, generazioni e ambienti. Un viaggio nella biodiversità ci porta attraverso otto “città naturali”, dove funghi, polpi, castori e umani costruiscono i propri mondi, raccontando il valore della diversità biologica e dell’interdipendenza tra le specie. Materiali organici, osservazioni sul campo e stazioni immersive ci ricordano che ogni ecosistema è un laboratorio vivente. La Repubblica della longevità ci invita invece a ripensare la salute nel tempo lungo della vita, in un mondo dove cinque generazioni coesistono. Tra “ministeri” immaginari e dispositivi interattivi, la mostra riflette sulle disuguaglianze sanitarie e propone un futuro in cui vivere più a lungo significhi anche vivere meglio, insieme.