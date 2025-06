Doppio intervento nella forra dell’Albola (Riva del Garda)

(mi-lorenteggio.com) Trento, 22 giugno 2025 – Si è concluso alle 19 di ieri un complesso doppio intervento nella forra del torrente Albola (Riva del Garda) per soccorrere un uomo di nazionalità ceca infortunatosi ad un arto inferiore. L’uomo si trovava con un gruppo condotto da due guide alpine nella parte bassa della forra. Alla settimana calata, intorno alle 13, a seguito di un salto, si è infortunato ad un arto inferiore, senza più riuscire a proseguire. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 13.15 da una delle due guide alpine che stavano conducendo il gruppo.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha attivato il Gruppo Tecnico Forre del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, è intervenuta anche la guardia attiva di Riva del Garda e alcuni operatori della della Stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino. I soccorritori si sono calati nella forra con un operatore sanitario e hanno raggiunto l’infortunato e un compagno rimasto con lui. Prestate le prime cure, l’infortunato è stato recuperato tramite verricello dall’elisoccorso e portato all’ospedale di Trento. I soccorritori hanno così accompagnato indietro il compagno. Nel frattempo, alla calata finale della forra, un’altra persona appartenente al gruppo, mentre stava per ultimare la discesa, si è infortunata alla spalla e al torace. I soccorritori sono quindi rientrati in forra e hanno raggiunto l’altra persona infortunata, raggiunta anche da un sanitario. L’uomo, residente a Trento, del 1971 è stato messo in barella e spostato affinché venisse raggiunto tramite verricello. A quel punto è stato condotto in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.

