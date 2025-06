(FDI MILANO), DOPPIO PRESIDIO DI FRATELLI D’ITALIA A SOSTEGNO DEL DDL SICUREZZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 giugno 2025 – Questa mattina Fratelli d’Italia Milano ha presidiato due punti strategici della città: Ponte Lambro e piazza Udine. Un’azione concreta nei quartieri dimenticati dall’Amministrazione Sala, per portare ascolto, proposte e presenza politica reale.

Così dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato:

«Questa mattina ho presenziato in due strategiche zone di Milano quali Ponte Lambro e piazza Udine dimenticate da Sala e compagni. Ho incontrato numerosi cittadini, stanchi e stufi di questa Amministrazione di Sinistra che è sempre dalla parte sbagliata tutelando, spesso e volentieri, borseggiatrici, immigrati e occupanti abusivi. Con i milanesi mi sono confrontato sulle numerose azioni intraprese dal Governo Meloni, in particolare su l’approvazione del recente Decreto Sicurezza, che vede una netta e decisa stretta sulle baby gang soprattutto dopo i recenti arresti di 50 persone a San Siro dello scorso aprile, pene più severe e interventi immediati anche sulle occupazioni abusive e scippi di borseggiatori/trici in metrò, che a Milano avvengono settimanalmente e più tutela delle Forze dell’Ordine spesso prese di mira da no-global, centri sociali e anarchici nelle varie manifestazioni anche a sostegno di Hamas. Al Governo di Destra, da sempre, interessa proteggere le città e chi le vive ogni giorno, in particolar il capoluogo lombardo».

«La presenza capillare di Fratelli d’Italia nei quartieri come Ponte Lambro e piazza Udine dimostra che non esistono zone di serie B per chi fa politica con serietà e coerenza. Mentre l’Amministrazione Sala continua a ignorare i problemi reali dei milanesi, noi ascoltiamo i cittadini, raccogliamo le loro segnalazioni e trasformiamo il disagio in proposte concrete. Difendiamo il diritto alla sicurezza, al decoro e a un commercio vivo e accessibile a tutti. Fratelli d’Italia è e sarà sempre dalla parte di chi ogni giorno lavora, vive e cresce in una Milano che merita più attenzione e meno ideologia». Aggiungono Simone Orlandi e Deborah Dell’Acqua, coordinatore e vice coordinatrice di Fratelli d’Italia Milano.

«Presenti oggi a Ponte Lambro nel quartiere dimenticato dall’Amministrazione Sala. Con il gazebo odierno chiediamo di non spostare assolutamente il mercato di via Vittorini all’interno del Quartiere perché, lo stesso, arricchisce l’intero quartiere che, grazie a queste bancarelle, vede lo stesso avere più frequentazione con conseguenti benefici per le attività commerciali presenti. Chiediamo che il mercato rimanga lì nella sua attuale posizione perché, anche in caso di un’eventuale esondazione della via, gli ambulanti in caso di pioggia non esporrebbero i loro prodotti né in via Vittorini né all’interno dello stesso quartiere. Pretendiamo non interventi calati dall’alto ma maggior cura e attenzione ai quartieri più periferici che meritano attenzione».

Così il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Francesco Rocca.

«Questa mattina abbiamo incontrato i cittadini per affrontare insieme i temi della sicurezza: Dal degrado ormai strutturale del Parco Lambro, teatro di rave illegali e eventi non autorizzati segnalati da anni, fino alla crescente insicurezza percepita nelle stazioni della metropolitana e all’interno della nostra città. A fronte di un’Amministrazione assente, la nostra proposta è chiara: Maggiori presìdi e controlli del territorio, in particolare durante le ore serali e notturne, per prevenire situazioni di illegalità e garantire una presenza concreta delle istituzioni ristabilendo, sicurezza, legalità e vivibilità».

Così conclude il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Cagnolati.