(mi-lorenteggio.com) Cornegliano Laudense, 22 giugno 2025 – Intorno alle ore 7.25, lungo la Strada Statale 235 è avvenuto un incidente tra un’auto e una moto.

Sul posto sono giunte due ambulanze, un’automedica, mentre da Bergamo è giunto e atterrato l’elisoccorso. Un uomo di 64 anni è deceduto sul colpo, mentre, una donna di 64 anni è stata trasportata in elicottero in codice giallo in ospedale.

