PALAZZO MARINO. APERTO IL BANDO PER IL PREMIO DI LAUREA GIOVANNI MARRA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 giugno 2025 – In memoria dell’avvocato Giorgio Ambrosoli anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha pubblicato il bando per un premio di laurea a lui dedicato del valore di 5mila euro, rivolto a giovani laureate e laureati, ricercatrici e ricercatori di atenei italiani.



I partecipanti dovranno aver approfondito, nelle loro tesi di laurea magistrale o di dottorato, i temi dell’etica applicata all’attività economica trattandoli in modo essenziale e con uno specifico contributo personale, originale e significativo. In particolare, le tesi di laurea magistrale o di dottorato devono avere ad oggetto uno dei seguenti argomenti: i fenomeni di corruzione nel senso più ampio, ancorché non perseguibili penalmente, che inquinano la vita economica nella sfera pubblica e privata; il rapporto tra economia legale ed economia criminale anche di stampo mafioso con tutte le implicazioni di carattere giuridico, o economico finanziario, o sociopolitico e preferibilmente in prospettiva interdisciplinare.

I rimedi atti a contrastare i comportamenti criminosi, illegali e comunque contrari all’etica formano oggetto di trattazione all’interno del tema prescelto.

Le candidate e i candidati dovranno aver discusso la tesi di laurea o di dottorato tra il 1° marzo 2024 e il 28 febbraio 2025. La domanda di partecipazione andrà inviata unicamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata) non necessariamente intestata al candidato all’indirizzo sindaconomine@postacert.comune.milano.it

La scadenza entro cui presentare la domanda è martedì 15 luglio 2025. Insieme alla documentazione le domande dovranno includere anche un breve abstract (massimo 100 righe) della tesi.

