(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 giugno 2025 – Lunedì 23 giugno 2025, presso il Chiostro dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, in Corso di Porta Nuova 23, a Milano, a partire dalle ore 19.00, si terrà la serata esclusiva di beneficenza “WeBreast: Malattia – Cultura – Bellezza”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Milano e dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, è promossa dall’Intergruppo Parlamentare “Nuove Frontiere Terapeutiche nei Tumori della Mammella”, da Fondazione The Bridge, dall’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e da un gruppo di soggetti che hanno unito le proprie risorse e competenze per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di grande rilevanza sociale e sanitaria: il tumore al seno, che rappresenta circa il 30% di tutte le neoplasie che colpiscono la popolazione femminile e che ancora nel 2024 si conferma in assoluto il tumore più frequentemente diagnosticato in Italia, con oltre 53.600 casi, di cui 10mila nella sola Regione Lombardia.

Il progetto è finalizzato anche alla raccolta di fondi per l’acquisto di macchinari destinati alle Breast Unit dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano e del Policlinico San Matteo di Pavia, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure destinate alle pazienti.

Momento di punta della serata, che vedrà la giornalista e scrittrice Roberta Scorranese in veste di conduttrice, sarà una sfilata inedita nel corso della quale operatori sanitari e sociosanitari, insieme a modelli professionisti, indosseranno i capi dello stilista Antonio Marras, evidenziando così l’importanza della collaborazione tra il mondo della sanità e quello della moda.

In rappresentanza delle Istituzioni che hanno patrocinato il progetto sono stati invitati a presenziare alla serata: l’On. Simona Loizzo, Presidente dall’Intergruppo Parlamentare “Nuove Frontiere Terapeutiche nei Tumori della Mammella”, Anna Scavuzzo, Vicesindaco del Comune di Milano, Michele Lissia, Sindaco del Comune di Pavia e Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia.

Il programma

A partire dalle ore 19.00 musica dal vivo a cura della Civica scuola di Musica Claudio Abbado; a seguire è prevista una sessione di interventi istituzionali e la consegna del Premio Screening Mammografico, destinato alla ATS lombarda che ha garantito la copertura più ampia di screening in proporzione alla popolazione femminile di riferimento. Ritirerà il Premio Chiara Radice, Direttore Sanitario ATS della Montagna.

La sfilata di Antonio Marras è programmata alle ore 21.00, a seguire, un contributo video irriverente sul mondo della moda della Gialappa’s Band e la stand-up comedy di Velia Lalli, che porterà sul palco momenti tratti suo spettacolo “CA***O (e contate gli asterischi)”.

Nel corso della serata, sarà inoltre presente uno stand con alcuni dei cani che Fondazione Bini ETS l’Arca delle Code ha salvato da canili affollati e situazioni di maltrattamento.

WEBREAST

La serata del 23 giugno “WeBreast: Malattia, Cultura, Bellezza” nasce con il duplice obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del tumore al seno e di raccogliere fondi da devolvere in parti uguali alle Oncologie dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano e al Reparto di degenza di senologia chirurgica dell’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Tali centri rappresentano esempi lombardi di eccellenza per la cura del tumore al seno, e il supporto economico contribuirà a potenziare le strutture e migliorare le tecnologie a disposizione con un’attenzione particolare alle sfide emotive e psicologiche che accompagnano una diagnosi di tumore al seno.

Gruppo promotore: Intergruppo Parlamentare “Nuove Frontiere Terapeutiche nei Tumori della Mammella”, ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Fondazione The Bridge, Random Production, Errani Studio, Antonio Marras, civica Scuola di Musica Claudio Abbado.

Con il patrocinio di: Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Pavia, Camera Nazionale della Moda Italiana.

Main sponsor: FNM S.p.A, Almaviva Group, Enel e Hologic.

Con il contributo di: Fondazione Cariplo

Si ringrazia per il supporto: Accademia di Belle Arti di Venezia, Assimedici, CM Casting, Dignitana, Elite – Milan, Fondazione Bini ETS – l’Arca delle Code, Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald Italia, Fontenoce, Food&More, Gialappa’s Band, IDI, Ital Communications, Kiko Milano, Distretto Lions Milano Città Metropolitana, Club Lions Milano Missione Sport, Mammotome, Novelty, Rimond, SET UP, Supreme MGMT Milano, SV – Stefano Valsecchi, Taschen, Wella, Women Management.

Si ringrazia per il supporto dei volontari di: Anlaids sezione lombarda ETS, Associazione pro-ammalati Francesco Vozza, Fondazione Renata Quattropani ETS.