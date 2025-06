All’ASST Rhodense il riconoscimento di LICE come Centro Epilessia Nazionale di II° livello per età infantile ed età adulta

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 giugno 2025 – L’ASST Rhodense è stata riconosciuta da LICE (Lega Italiana Contro Epilessia) come Centro Epilessia Nazionale di II° livello per età infantile ed età adulta.

Questo riconoscimento premia il lavoro svolto dai team della Neuropsichiatria Infantile, diretta dal Dr. Federico Raviglione e della Neurologia, diretta dalla Dottoressa Maria Grazia Riggio.

Il Centro svolge la propria attività Neurologica e Neurofisiologica da almeno 20 anni, con un incremento costante dei volumi di attività.

Per quanto riguarda la presa in carico dei pazienti in età infantile, sono presenti 2 servizi di NPI ospedalieri (Rho e Garbagnate) e 4 servizi NPI territoriali (Paderno Dugnano, Bollate, Rho, Limbiate) dove i pazienti possono eseguire percorsi riabilitativi: fisioterapici, logopedici, psicomotori, psicologici. Sono presenti 2 centri Diurni semiresidenziali anche per disabilità complessa. I laboratori dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile ubicati nelle sedi di Rho e Garbagnate, garantiscono una linea completa di servizi per la gestione di numerose malattie neurologiche permettendo una corretta diagnosi. Il Centro ha in carico più di 600 pazienti minori con epilessia.

Per gli adulti il Centro epilessia offre valutazione e presa incarico, con due ambulatori settimanali a Garbagnate ed un ambulatorio a Rho. L’attività ambulatoriale si integra con l’attività clinica effettuata in regime di degenza ordinaria ed in MAC e con la diagnostica neurofisiologica disponibile nei due Presidi Ospedalieri. Vengono offerti percorsi clinici specifici per la presa in carico dei pazienti: per la transizione di cura per i giovani adulti, in collaborazione con la Neuropsichiatria infantile, per le donne in gravidanza, in collaborazione con la Struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia, per i pazienti assistiti nel Centro Dama, con il servizio di riferimento. E’ stata inoltre avviata l’attività di valutazione di controllo in telemedicina.

“E’ con grande soddisfazione che riceviamo questa notizia” ha dichiarato il Direttore Generale Marco Bosio. “La professionalità e la dedizione nell’ambito delle patologie neurologiche dell’età evolutiva e adulta ha portato il centro epilessia della nostra Azienda ad essere riconosciuto come Centro Epilessia Nazionale di II° livello, sia per età adulta che per età infantile. Il nostro lavoro non si ferma qui: vogliamo migliorare sempre di più la qualità di vita delle persone che si rivolgono alle nostre strutture.”