AMBIENTE. IL COMUNICATO DEL GARANTE DEL VERDE, DEL SUOLO E DEGLI ALBERI

Milano verso una rivoluzione verde: il piano per adattarsi al cambiamento climatico e costruire una città più vivibile e resiliente

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 giugno 2025 – Il cambiamento climatico è una realtà sempre più evidente, che non risparmia nessuna parte del pianeta. Anche Milano, città dinamica e densamente urbanizzata, sta vivendo le conseguenze del surriscaldamento globale: ondate di calore sempre più intense e frequenti, estati torride, eventi meteorologici estremi e lunghi periodi di siccità.

Questa crisi climatica richiede risposte chiare e lungimiranti. Il Comune di Milano deve prepararsi ad affrontare questa sfida con un Piano del Verde – in corso di redazione – ambizioso che metta la Natura al centro della trasformazione urbana e diventi strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini.

L’obiettivo, condiviso dal Garante del Verde, deve innanzitutto essere quello di mitigare l’effetto isola di calore, che rende molte aree della città insopportabili nei mesi estivi. Per farlo, si deve intervenire in ogni quartiere, ogni via, ogni piazza, aumentando in modo significativo la copertura arborea e le superfici drenanti, creando un sistema di spazi verdi diffusi, accessibili e curati. Non si tratta solo di piantare alberi, ma di ripensare l’intera struttura urbana in funzione del benessere ambientale e climatico.

Per questo, il Garante del Verde promuove una pianificazione del verde capillare, inclusiva e democratica, frutto di una visione condivisa tra istituzioni, tecnici, cittadini e associazioni. Si deve guardare ad una città equa anche dal punto di vista ambientale, dove ogni zona – dal centro alle periferie – possa fruire di ombra degli alberi (con relativo beneficio in termini di effetto raffrescante per evapotraspirazione fogliare) e qualità dello spazio pubblico.

Un’attenzione particolare deve essere riservata ai filari alberati lungo le strade – esistenti e di nuova messa a dimora – elementi fondamentali del paesaggio urbano e strumenti efficaci di regolazione climatica. Sarà necessario intervenire con cura e competenza per integrare il verde con i sottoservizi presenti nel sottosuolo, adottando soluzioni tecniche che garantiscano la coesistenza tra radici, reti tecnologiche e infrastrutture, in un’ottica di integrazione e armonizzazione fra infrastrutture verdi-blu-grigie.

Questo percorso richiede un nuovo modo di pensare la città, capace di affrontare con fiducia e pragmatismo le sfide ambientali. È il momento di abbandonare vecchie logiche di sviluppo basate sul consumo illimitato di risorse e di suolo che troppo spesso hanno caratterizzato le civiltà occidentali, per abbracciare modelli urbani più sostenibili, circolari e inclusivi.

Per questo, il Garante del Verde sollecita l’Amministrazione ad azzerare il consumo di suolo naturale o antropizzato ma riconvertibile a verde, tutelando i pochi spazi drenanti rimasti in città. Allo stesso tempo, occorre accelerare con gli interventi di depavimentazione ove possibile, per restituire permeabilità al suolo urbano e ridurre il rischio di allagamenti. Anche le corti degli edifici e degli isolati urbani sono importanti, e la loro restituzione a spazi che possono diventare nuovi polmoni verdi, luoghi di incontro e socialità e di fondamentale importanza per la crescita sociale e ambientale della città.

Infine, un’altra azione strategica più volte ribadita dal Garante del Verde è quella di incentivare la realizzazione di tetti e facciate verdi, capaci di contribuire all’isolamento termico degli edifici, alla riduzione delle emissioni, all’assorbimento delle polveri sottili, al raffrescamento dell’aria. Queste buone pratiche possono trasformare ogni edificio in una piccola cellula di benessere dell’organismo urbano, rivolto agli abitanti dell’intera città.

Il Comune di Milano e la Città Metropolitana hanno già iniziato questo cammino e intendono accelerare. Il Garante del Verde promuove una città che non solo resiste al cambiamento climatico, ma si adatta, innova e guida tale cambiamento. Il verde non è un lusso, ma una necessità. Non è un ornamento, ma una infrastruttura essenziale per la salute, la bellezza e il futuro della nostra città.