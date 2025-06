BAREGGIO – ALL’ASSESSORE BELTRAMELLO LA DELEGA AI GRANDI EVENTI

In un’ottica di contenimento costi, le altre deleghe del dimissionario Lorenzo Paietta rimangono in capo al sindaco Linda Colombo



(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 23 giugno 2025 – A seguito delle dimissioni dell’ex assessore Lorenzo Paietta, il sindaco Linda Colombo ha ufficialmente conferito all’assessore Nico Beltramello (Lega) la delega a Grandi Eventi e Tradizioni Locali. “Ringrazio il sindaco per la fiducia – dichiara Beltramello, già assessore a Politiche Finanziarie, Società Partecipate e Semplificazione -. In questi anni, sui Grandi Eventi è stato fatto un importante lavoro, molto apprezzato dai cittadini che hanno sempre partecipato numerosi e con entusiasmo alle tante iniziative proposte. E’ nostra intenzione proseguire anche in futuro su questa linea puntando sugli eventi che hanno riscosso più successo e valorizzando maggiormente le tradizioni locali, come specificato nella dicitura della nuova delega”. Dopo Paietta, dunque, la delega rimane in capo a un esponente della Lega con l’obiettivo di portare avanti un lavoro in continuità: “Ringrazio l’assessore Beltramello per la disponibilità e gli auguro buon lavoro – aggiunge il sindaco Linda Colombo – . Per la sua esperienza l’ho ritenuto la figura più adatta a proseguire il percorso virtuoso di questi anni con Bareggio che si è finalmente tolta l’etichetta di ‘paese morto’ diventando un esempio e un punto di riferimento anche per i Comuni limitrofi. Per il momento, anche in un’ottica di contenimento costi, non verrà nominato un nuovo assessore, ma continuerò a gestire io le altre deleghe (Commercio e Marketing Territoriale) che erano in capo all’ex assessore Paietta”.

Redazione