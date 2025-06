CDI: UNA GIORNATA DI APPUNTAMENTI GRATUITI PER IL BENESSERE A 360°

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 giugno 2025 – Torna il 1° luglio “Equilibrio. Energia. Benessere.”, l’evento ideato dal Centro Diagnostico Italiano (CDI) per promuovere una cultura della prevenzione autentica, accessibile e fondata sull’evidenza scientifica. L’iniziativa si svolgerà a Milano presso STEP – FuturAbility District, in piazza Olivetti, con ingresso gratuito su prenotazione: https://benessereday.cdi.it/

Durante tutta la giornata – dalla prima colazione all’aperitivo serale – i partecipanti potranno prendere parte a talk interattivi, attività guidate, sessioni pratiche e momenti di degustazione, pensati per esplorare i principali temi legati al benessere: dall’alimentazione al sonno, dal movimento alla gestione dello stress, dalla cura della pelle alla postura.

Il calendario è scandito in momenti tematici a numero chiuso, moderati dalla coach e ultrarunner Ivana Di Martino che guiderà il pubblico in un percorso immersivo e stimolante, sempre affiancata dagli specialisti del CDI. Le attività si svolgeranno in gruppi ristretti per garantire interazione e ascolto e anche gli spazi di STEP saranno trasformati con video installazioni immersive e informative.

Tra i temi in programma: i benefici della fisioterapia in chiave preventiva, come riconoscere i segnali dello stress e intervenire, l’impatto del sonno sulla salute a lungo termine, la prevenzione dermatologica e i rischi nascosti di alcuni trattamenti estetici, ma anche consigli pratici su come mangiare bene (e con gusto), gestire lo stress con il respiro e prepararsi in sicurezza alle vacanze con la farmacia del viaggiatore.

A chiusura della giornata, un aperitivo ispirato alle cucine del mondo e un omaggio speciale per tutti i partecipanti: una consulenza gratuita presso CDI Bionics Symbiosis, la più “giovane” delle 35 sedi del network CDI, aperta nel 2024.

“Vogliamo aiutare le persone a capire cosa funziona davvero quando si parla di salute e benessere, oltre le mode e le false promesse. Per i 50 anni di CDI, abbiamo scelto di festeggiare anche così: con una giornata gratuita, aperta a tutti, fatta di contenuti accessibili ma rigorosi, esperienze pratiche e confronto diretto con i nostri specialisti. Chi verrà a trovarci porterà con sé consigli pratici, da applicare ogni giorno, ma che possono fare la differenza nella prevenzione cardiovascolare, neurologica, dermatologica.” – spiega Bruno Restelli, direttore Poliambulatorio e Day Services, Centro Diagnostico Italiano.

L’evento si inserisce all’interno del programma celebrativo per i 50 anni del Centro Diagnostico Italiano, fondato nel 1975 e oggi punto di riferimento per la medicina territoriale, la prevenzione personalizzata, la diagnostica avanzata. Con questo appuntamento, CDI rinnova il proprio impegno verso una medicina vicina alle persone, accessibile, concreta e orientata alla qualità della vita.

Per ogni sessione è previsto un numero limitato di partecipanti: l’iscrizione agli incontri è obbligatoria e disponibile tramite il sito https://benessereday.cdi.it/

Centro Diagnostico Italiano (CDI)

Il Centro Diagnostico Italiano è un gruppo di strutture sanitarie ambulatoriali a servizio completo orientato alla prevenzione, diagnosi e cura. Nato a Milano nel 1975, è presente sul territorio lombardo attraverso un network di 35 sedi, collocate a Milano, Corsico, Rho, Legnano, Cernusco sul Naviglio, Pavia, Varese. CDI è accreditato con il SSN per le aree di laboratorio, imaging, medicina nucleare, radioterapia e visite specialistiche ambulatoriali (sedi Viale Monza, Rho, Besozzo e Cernusco sul Naviglio). Dispone di un’area privata e di un’area a servizio delle aziende. Con oltre 50 diversi servizi riguardanti numerose aree specialistiche e oltre 2.000 collaboratori tra medici specialisti, tecnici sanitari, infermieri e personale amministrativo, CDI è al servizio di 600mila utenti unici all’anno.