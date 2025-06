Cesano. L’annuncio del nuovo parroco Don Fabio dopo la processione del Corpus Domini: la chiesa di Sant’Ireneo verrà consacrata – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 22 giugno 2025 – Anche a Cesano Boscone, come in molti Paesi, si celebra la Solennità del Corpo e del Sangue di Cristo, il Corpus Domini, e il Vangelo racconta il miracolo dei pani e dei pesci (cfr Lc 9,11-17). La Comunità Pastorale, guidata da Don Fabio, ha scelto la parrocchia di Sant’Ireneo al Q.re Tessera per la tradizionale processione e solennità.

Dopo la Festa di Metà Oratorio Estivo, di venerdì sera scorso, che ha visto l’oratorio di San Giovanni Battista strapieno di tutti i genitori e bimbi e bimbe che frequentano l’oratorio estivo Toc Toc, nelle tre parrocchie cittadine, questo di oggi è stato un altro momento comunitario semplice e molto partecipato.

Oggi, alla presenza delle autorità cittadine e militari della città, la funzione religiosa è stata molto partecipata, nonostante il caldo estivo di questi giorni.

Al termine della Processione, Don Fabio ha annunciato, che, dopo la sua richiesta, nel prossimo autunno la Chiesa di Sant’Ireneo verrà Consegrata. Don Fabio ha letto, infatti, il Decreto della Curia, che autorizza a procedere alla consacrazione della Chiesa, che avverrà nel prossimo ottobre. Questo a distanza di 25 anni dall’inaugurazione.

Per quanto riguarda, alcuni lavori di riqualificazione, in chiesa, saranno interessate la zona del presbiterio e del tabernacolo nonchè lo spazio per il battistero, un segno bello in occasione del Giubileo, ha riferito sempre Don Fabio.

IL SIMBOLO DEL CORPUS DOMINI RICAMATO A MANO

Il baldacchino prima della Processione

Vittorio Aggio