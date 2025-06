ESTATE NEI CHIOSTRI 2025 ALLA SOCIETA’ UMANITARIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 giugno 2025 – La Società Umanitaria organizza la manifestazione “Estate nei Chiostri 2025” con un programma eclettico e gratuito.

Questa settimana, all’interno dei suggestivi chiostri rinascimentali, si svolgeranno tre incontri culturali originali e stimolanti.

Martedì 24 giugno, dalle ore 18:30, si terrà l’appuntamento del ciclo “Appunti d’arte”, incentrato sull’AI e il suo impatto nel mondo dell’arte contemporanea.

Il 25 giugno saremo invece con la rivista Focus in viaggio con Erodoto, ripercorrendo le tappe del suo lungo itinerare ricostruendo l’importanza della sua opera per la nascita della storiografia.

Giovedì 26 giugno saremo catapultati nel mondo di Mister No a cinquant’anni dalla creazione del personaggio. Precursore degli antieroi moderni, un attaccabrighe ma al tempo stesso un paladino per i più deboli. E’ sicuramente un’occasione imperdibile per gli amanti del fumetto e della Sergio Bonelli Editore.

Per consultare tutti gli appuntamenti:

https://www.umanitaria.it/cicli-rassegne/estateneichiostri