FDI MILANO: “DAL CONVEGNO ALLA CITTÀ: PARTE LA CAMPAGNA SUL DECRETO SICUREZZA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 giugno – Si è svolto questa mattina presso Palazzo Pirelli il convegno “Immigrazione e Sicurezza”, promosso dal Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Milano, un momento di confronto e approfondimento aperto alla cittadinanza, con esperti e rappresentanti istituzionali.

A concludere i lavori, l’annuncio ufficiale della campagna cittadina da parte del Vice Coordinatore Dell’Acqua sul Decreto Sicurezza voluto dal Governo Meloni, che partirà domani martedì 24 giugno:

“Saremo presenti nelle stazioni della metropolitana, nei mercati, ai gazebo, nei quartieri, per informare i cittadini su cosa cambia davvero con questo decreto voluto dal Governo Meloni. Perché la sicurezza non è uno slogan: è un diritto da garantire e una responsabilità da esercitare. Fratelli d’Italia c’è. E continuerà ad essere al fianco di chi non si rassegna. Con coraggio, con responsabilità, con Milano.”

Durante il suo intervento, l’on. Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, ha dichiarato:

“Questa mattina, a Palazzo Pirelli, ho voluto ribadire l’enorme sforzo e gli importanti successi ottenuti dal Governo Meloni in termini di Sicurezza per l’intera nazione. Grazie al Dl Sicurezza, infatti, lo Stato tornerà a fare lo Stato come non faceva più da decenni ormai. Tale provvedimento, infatti, rappresenta un importante passo avanti soprattutto per le Forze di Polizia, Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un’altra importante stretta che il Governo ha voluto dare con questo Decreto è legata al fatto che le borseggiatrici, anche se incinta o con minori al seguito, finalmente sconteranno pene severe e dure e per loro è previsto subito il carcere. Stesso trattamento, con condanne più severe, è previsto per la baby gang con l’obiettivo primario del Governo, di proteggere il più possibile i giovani e toglierli dalla strada prima che intraprendano strade molto pericolose. Altro importante tema quello delle occupazioni abusive che, con il Dl sicurezza, prevede il carcere fino a 7 anni per gli abusivi e una procedura lampo/immediata di sgombero nei loro confronti, come avveniva puntualmente anche a Milano con le Giunte di Centrodestra Albertini/Moratti fino al 2011 che sgomberavano entro le 48 ore dall’occupazione, perché in quel lasso di tempo vi era la flagranza di reato, attraverso i Nuclei di vigili”.

A intervenire anche il Vice Coordinatore cittadino Deborah Dell’Acqua, che ha sottolineato:

“Quello di oggi non è stato solo un momento di analisi, ma l’inizio di un percorso di mobilitazione. La sicurezza è una priorità per i milanesi e per Fratelli d’Italia: la affronteremo con spirito di verità, vicinanza alle istituzioni e capacità di ascolto nei quartieri.”

Infine, il Responsabile Immigrazione del coordinamento cittadino Emanuele Perego ha dichiarato:

“I dati parlano chiaro: sebbene gli stranieri siano meno del 9% della popolazione, sono responsabili del 30% dei reati. È evidente che esiste un problema legato alla permanenza irregolare e alla mancata integrazione di chi rifiuta di rispettare le nostre leggi e i nostri valori.

In Italia esistono molteplici strumenti legali per regolarizzare la propria presenza e migliaia di stranieri si integrano ogni anno. Tuttavia, se uno straniero delinque, non può rimanere sul territorio nazionale: l’espulsione è una conseguenza della condotta, non una scelta politica.

Il Decreto Sicurezza non è contro gli stranieri in quanto tali, ma contro chi viola la legge e rifiuta la convivenza civile. In Italia si può vivere, lavorare, integrarsi: ma servono rispetto, legalità e adesione ai valori della nostra civiltà. Questo sarà anche il tema del nostro prossimo appuntamento.”

Il convegno ha visto una grande partecipazione e ha posto le basi per una campagna cittadina che vedrà Fratelli d’Italia presente e attiva in tutta Milano, portando contenuti e ascolto nei luoghi della vita quotidiana dei cittadini.