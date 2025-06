FONDAZIONE COVIVIO SOSTIENE L’INCLUSIONE LAVORATIVA

CON IL PROGETTO BUM – BUONI UN MONDO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 giugno 2025 – Fondazione Covivio, attiva dal 2020 nel sostegno a iniziative che migliorano la qualità della vita nelle comunità in cui opera il Gruppo Covivio, ha avuto il piacere di contribuire alla realizzazione di BUM – Buoni Un Mondo, il nuovo spazio polifunzionale ideato e gestito dal Gruppo L’impronta inaugurato oggi a Milano.

Situato nel quartiere 5Square in Via Antegnati 9, BUM unisce produzione alimentare e inclusione sociale: un laboratorio di panificazione, pasticceria e pasta fresca, un bar, un bistrot e un emporio, che offrono occupazione stabile a 20 persone con disabilità e 8 lavoratori non fragili.

Il progetto, che rientra nella filiera alimentare sociale promossa dal Gruppo L’Impronta, prevede anche spazi per la formazione di persone fragili e attività di team building per aziende e gruppi.

Fondazione Covivio ha sostenuto finanziariamente l’iniziativa, contribuendo in particolare all’acquisto di alcune attrezzature necessarie all’avvio delle attività.

Si è trattato di una nuova tappa di una collaborazione tra Fondazione Covivio e il Gruppo L’Impronta avviata nel 2021 con il supporto allo sviluppo della Cascina Agrivis.

Nel prossimo triennio, la Fondazione affiancherà nuovamente il Gruppo L’Impronta nella realizzazione dell’Officina Bevande Naturali, un laboratorio per la trasformazione di piante officinali che offrirà lavoro a 6 persone con disabilità e formazione ad altre 12.

“Sostenere progetti come BUM significa investire in un modello di società più inclusivo, dove le fragilità diventano opportunità e le comunità si rafforzano,” dichiara Caterina Cagnazzo, responsabile della comunicazione di Covivio in Italia. “Essere al fianco del Gruppo L’Impronta in questa iniziativa è stato per noi un motivo di grande soddisfazione.”.

“BUM è la dimostrazione che un’impresa sociale può produrre qualità, sostenibilità e inclusione. Il sostegno di Fondazione Covivio ha rappresentato un tassello fondamentale per rendere possibile tutto questo,” afferma Andrea Miotti, responsabile del Gruppo L’Impronta.

Con questo progetto, Fondazione Covivio rinnova il proprio impegno per una società più equa e coesa, promuovendo pari opportunità e inserimento lavorativo nei territori in cui opera.

