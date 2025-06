FONDAZIONE FIERA MILANO, PRESIDENTE FONTANA RINGRAZIA CONSIGLIO GENERALE: RISULTATI DAVVERO IMPORTANTI

ORA RAPIDO AVVIO PER PROCEDURE NUOVA GOVERNANCE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 giugno 2025 “Un risultato davvero importante, sia sotto l’aspetto economico-finanziario, sia per quanto riguarda i risvolti di natura prettamente sociale”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la notizia dell’approvazione, da parte del Consiglio Generale di Fondazione Fiera Milano, del Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2024.

“Ancora una volta – aggiunge il governatore – Fondazione Fiera conferma, anche in una fase storica difficile e incerta, una grande vitalità in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati”. “All’intero Consiglio – dice Fontana – il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto fin qui, nel segno di quel dinamismo e quella concretezza che da sempre contraddistinguono l’azione della Lombardia e dei lombardi”.

“Ora – conclude Attilio Fontana – inizia una nuova fase, con l’avvio, il più rapido possibile, delle procedure necessarie a rinnovare la governance della Fondazione”.