Il Ministro della Salute in visita alla Casa della carità: presentati i risultati del Progetto Arcturus – FOTO

Orazio Schillaci, con i dirigenti regionali Melazzini, Bergamaschi e Rolli, ha incontrato don Colmegna e don Selmi, che hanno raccontato Arcturus, il modello sperimentale per la salute e l’inclusione delle persone più vulnerabili, realizzato dalla Fondazione nel biennio 22-24, insieme ad altri nove partner del Terzo settore, nell’ambito di un’azione promossa da Regione Lombardia ATS Milano Città Metropolitana

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 giugno 2025 – Occuparsi della salute e dell’inclusione sociale delle persone in assoluto più fragili e vulnerabili, quelle cioè che non accedono ai servizi. È questo il senso del “Progetto Arcturus – Struttura di prossimità per la grave marginalità a Milano“, attuato, tra il 2022 e il 2024, da una partnership di dieci enti del Terzo settore, di cui capofila è Fondazione Casa della carità, su mandato di Regione Lombardia ATS Milano Città Metropolitana.





Il senso e i risultati dell’intervento sono stati presentati nel tardo pomeriggio di oggi al ministro della Salute, Orazio Schillaci, in visita presso la Casa della Carità di via Brambilla, accompagnato dal direttore generale al Welfare di Regione Lombardia, Mario Melazzini dal direttore generale di ATS Milano Città Metropolitana, Walter Bergamaschi e dalla direttrice socio-sanitaria di ATS Milano Città Metropolitana, Federica Rolli.

Al termine del confronto, il ministro Schillaci ha fatto i complimenti alla Fondazione per le sue attività e ha mostrato il suo apprezzamento per il progetto Arcturus e per i suoi esiti.





Arcturus ha operato secondo un modello sperimentale, fondato su quattro pilastri operativi: le cure primarie, i servizi di prossimità, il punto unico di accesso (PUA) e i centri diurni. Altri elementi innovativi sono stati la collaborazione strutturata tra operatori sociosanitari, pubblici e privati, e la costruzione di percorsi flessibili e personalizzati di cura. L’obiettivo era dare una risposta a una fetta della popolazione esclusa dal Servizio Sanitario Nazionale per barriere burocratiche, sociali o culturali.



Nei due anni di sperimentazione sono stati erogati circa 78 mila percorsi cosiddetti “leggeri”, come accessi a servizi di base e supporto sociale. A questi, si aggiungono poco più di 14 mila percorsi cosiddetti “complessi”, dove la presa in carico è stata più articolata avendo coinvolto équipe multidisciplinari e accompagnato le persone in percorsi di salute e autonomia.



La maggior parte delle persone prese in carico è rappresentata da uomini (67 per cento), seguiti da donne (30 per cento) e da persone transgender (3 per cento); la fascia d’età prevalente è quella compresa tra i 18 e i 49 anni (66,7 per cento), mentre sul piano della provenienza geografica emerge una significativa presenza di individui originari dell’Africa nord-sahariana, che costituiscono il 43,1 per cento dell’utenza complessiva.



Arcturus, oggetto di monitoraggio di università e centri di ricerca, ha dimostrato che è possibile ridurre gli accessi impropri al Pronto soccorso, oltre a migliorare la salute percepita delle persone più fragili (nel 64 per cento dei casi). Le attività hanno incluso l’erogazione di cure primarie continuative e di prevenzione primaria e secondaria, supporto psicologico, distribuzione farmaci, accoglienza, laboratori e attività educative, in un’ottica di integrazione tra sociale e sanitario. Uno degli aspetti innovativi del progetto è stata l’introduzione controllata della possibilità di rilasciare il codice STP e di utilizzare ricettari del SSN, garantendo accessi tempestivi e riducendo il sovraccarico dei servizi d’emergenza.



«Arcturus è nato – ha dichiarato don Virginio Colmegna, presidente onorario della Fondazione Casa della Carità – sul principio cardine dell’ascolto attivo della persona fragile e vulnerabile, con la quale bisogna costruire percorsi personalizzati e non standardizzati. Il progetto si è fondato anche su alcuni elementi innovativi come l’impiego di équipe multiprofessionali integrate e la co-programmazione tra enti pubblici e del Terzo settore. Il lavoro fatto dimostra che mettere la relazione e la prossimità al centro del welfare produce salute, fiducia e coesione sociale».



«I risultati raggiunti da Arcturus – ha dichiarato don Paolo Selmi, presidente della Fondazione Casa della Carità – dimostrano che è possibile costruire un welfare di prossimità efficace, inclusivo e sostenibile. Ora è il momento di consolidare questo modello, estenderlo ad altri enti del Terzo settore e integrarlo stabilmente nella programmazione territoriale. Per farlo, servono scelte lungimiranti e una continuità politica e finanziaria che rendano strutturale questo approccio, a beneficio delle persone più fragili e dell’intera comunità».

L’ente titolare di “Progetto Arcturus – Sperimentazione di Struttura di prossimità per la grave marginalità a Milano” è Regione Lombardia attraverso ATS Milano Città Metropolitana, con fondi del Ministero della Salute (Legge 77/2020, art. 1, comma 4-bis).

Gli enti attuatori del progetto sono:

Fondazione Casa della carità, soggetto ideatore capofila;

Fondazione Caritas Ambrosiana, Associazione San Fedele e Cooperativa Farsi Prossimo, enti soci ideatori;

Fondazione Progetto Arca, Opera San Francesco, Croce Rossa Italiana Comitato di Milano, Consorzio SIR, Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, Medici volontari italiani, enti soci partner del tavolo di co-progettazione.