Incidenti sul lavoro in Lombardia: due morti e un ferito grave

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 giugno 2025 – Giornata tragica in Lombardia oggi: due operai sono morti all’interno di una cava di marmo: a Botticino, in provincia di Brescia, e a Faloppio, nel Comasco.

Adriano Mazzelli, 53 anni, è stato parzialmente travolto da un blocco di marmo durante le fasi di estrazione. È morto poco dopo l’arrivo in ospedale. La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro della cava dove l’uomo stava lavorando con altri colleghi.

a Faloppio, in località Fornace, un altro operaio moriva all’interno di una cava. Anche in questo caso schiacciato dai massi di circa due tonnellate e mezzo durante le fasi di lavorazione. Antonio Giuseppe Patitucci, 57enne originario di San Lorenzo del Vallo, in Calabria, era in compagnia di altri due colleghi, che lo hanno liberato dai blocchi di marmo in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Un geometra bresciano 50enne è ricoverato in gravissime condizioni, in prognosi riservata, in elicottero all’ospedale San Matteo di Pavia dopo essere rimasto schiacciato a Lodi da un rimorchio che era stato sganciato dalla motrice.

Redazione