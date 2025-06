Intervenire prima per coltivare meglio: la formula di Plantvoice

Milano, 23 giugno 2025 – Negli ultimi anni, la digitalizzazione ha trasformato profondamente l’agricoltura, spingendola verso una nuova era: quella dell’agricoltura di precisione. Grazie a tecnologie come sensori IoT, droni, immagini satellitari e intelligenza artificiale, gli agricoltori hanno oggi a disposizione una quantità di dati senza precedenti per monitorare in tempo reale lo stato delle coltivazioni. Questi strumenti permettono non solo di comprendere l’andamento climatico o la composizione del suolo, ma anche di anticipare problemi legati a stress idrici, infestazioni o carenze nutrizionali. L’utilizzo strategico dei dati consente così interventi mirati, tempestivi ed efficaci, riducendo l’uso di risorse, migliorando le rese e favorendo la sostenibilità. Le decisioni agronomiche non si basano più solo sull’esperienza empirica, ma su analisi oggettive, continue e basate su parametri misurabili.

Questa evoluzione ha portato a un cambiamento radicale anche nella figura dell’agricoltore, che oggi si trova a gestire strumenti digitali, a leggere dashboard di dati e a interpretare segnali complessi per ottimizzare ogni fase del ciclo colturale. Uno degli ambiti più promettenti dell’agricoltura digitale è proprio l’intervento precoce, ovvero la capacità di rilevare uno squilibrio nella coltura prima che si manifestino danni visibili. Prevedere un attacco parassitario o un deficit idrico in anticipo può significare la salvezza di un’intera stagione agricola. In molti casi, agire anche solo pochi giorni prima fa la differenza tra una produzione compromessa e una raccolta di qualità. Ma perché questo sia possibile, serve una tecnologia che vada oltre la semplice osservazione dell’ambiente esterno: serve ascoltare direttamente la pianta.

Plantvoice: quando è la pianta a parlare

Plantvoice (scopri come funziona Plantvoice l’ APP per monitorare salute delle piante) è una startup italiana con sede a Bolzano che ha ideato una soluzione altamente innovativa per monitorare lo stato di salute delle piante dall’interno. Il suo sistema si basa su un sensore miniaturizzato, delle dimensioni di uno stuzzicadenti, che viene inserito nel fusto della pianta. Questo strumento, completamente biocompatibile e non invasivo, è in grado di raccogliere informazioni preziose direttamente dalla linfa, come la velocità di circolazione e la sua composizione chimica. Tali dati forniscono un quadro dettagliato delle condizioni fisiologiche della pianta, offrendo una prospettiva interna che va oltre le semplici osservazioni visive o ambientali.

La tecnologia adottata segue il principio della “pianta sentinella”: invece di analizzare ogni singolo vegetale, si sceglie una pianta rappresentativa per ciascuna area coltivata omogenea. In questo modo, si ottiene un monitoraggio efficace e mirato, estendibile all’intero appezzamento. I dati raccolti vengono inviati in tempo reale a una piattaforma cloud dotata di intelligenza artificiale, progettata per elaborare informazioni complesse e riconoscere segnali fisiologici che indicano squilibri anche minimi. Questo permette di rilevare tempestivamente situazioni potenzialmente critiche, come alterazioni metaboliche o primi segnali di patologie. L’agricoltore, così, può intervenire con rapidità e precisione, evitando danni più gravi e migliorando la gestione complessiva delle risorse agronomiche.

Quando il tempo è tutto: il potere della prevenzione intelligente

I benefici dell’intervento precoce reso possibile da Plantvoice sono concreti e già testati sul campo. La Cantina Mezzacorona, per esempio, ha adottato la tecnologia Plantvoice per ottimizzare la gestione delle vigne, prevenendo condizioni di stress che avrebbero potuto compromettere la salute delle piante e la qualità delle uve destinate alla vinificazione.

I risultati parlano chiaro: gli utenti della tecnologia Plantvoice hanno riportato una riduzione dell’irrigazione fino al 40%, un taglio del 20% nell’uso di fertilizzanti e fitofarmaci, un aumento della qualità e quantità delle colture fino al 10% e un risparmio economico diretto del 13%.

In un mondo agricolo sempre più esposto a eventi climatici estremi e richieste di produzione sostenibile, ascoltare le piante è diventato più che mai urgente. Plantvoice offre uno strumento innovativo, affidabile e sostenibile per trasformare ogni coltura in una fonte attiva di informazioni. Una tecnologia che, grazie all’analisi della linfa e all’uso dell’intelligenza artificiale, consente agli agricoltori di non dover più reagire ai problemi, ma di prevenirli. Un passo avanti cruciale verso un’agricoltura davvero intelligente. Info: https://plantvoice.farm/it/

L. M.