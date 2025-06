Più leggeri, più efficienti, più sostenibili: i tubi sottili per la casa di domani

Acciaio e riduzione della materia prima per applicazioni smart

Milano, 23 giugno 2025- Il nuovo tubo Ø 8 mm si aggiunge alla gamma di offerta Marcegaglia Oskar caratterizzata da prodotti leggeri, performanti e attenti alla sostenibilità.

Grazie allo spessore ridotto di 0,25 mm, questo nuovo prodotto consente ai produttori di realizzare strutture funzionali e resistenti, riducendo al minimo il consumo di materia prima.

Questa attenzione si inserisce in un percorso più ampio che unisce:

scelta dell’acciaio come materiale riciclabile e durevole ,

, sviluppo di diametri sottili che ottimizzano i pesi e abbassano i costi di trasporto ,

, miglioramento dei processi per contenere gli sprechi di lavorazione.

«L’efficienza è uno dei valori che guida il nostro sviluppo prodotto», spiega Silena Fattori, Sales & Marketing Manager di Marcegaglia Oskar. «Con soluzioni leggere e intelligenti vogliamo rispondere alla sfida dell’economia circolare, offrendo ai nostri clienti strumenti per progettare con maggiore consapevolezza.»

Marcegaglia Oskar è parte del gruppo Marcegaglia e si dedica alla produzione di tubi in acciaio sottili e leggeri, con un’offerta rivolta a svariati settori merceologici, dal brushware alla valigieria al settore dell’healthcare. Qualità costante, servizio su misura e attenzione all’ottimizzazione delle risorse fanno parte del suo DNA.

Con oltre sessant’anni di esperienza nel campo della trasformazione dell’acciaio, l’azienda si è affermata come punto di riferimento europeo per l’affidabilità nella fornitura di La capacità di coniugare innovazione tecnica e attenzione alle esigenze dei clienti si traduce in soluzioni su misura, pensate per migliorare le performance dei prodotti finali e ridurre l’impatto ambientale lungo tutta la filiera.

Il lancio del nuovo tubo Ø 8 mm rappresenta, in questo senso, un ulteriore passo in avanti nella strategia dell’azienda: investire in tecnologie che permettano di fare di più con meno, mantenendo al centro la qualità e la sostenibilità.

In un mercato che richiede flessibilità, tempestività e responsabilità, Marcegaglia Oskar si conferma non solo fornitore, ma partner progettuale per chi cerca soluzioni industriali evolute, affidabili e orientate al futuro

Per info: https://oskaritalia.it/

L. M.